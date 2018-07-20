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Sınır ihlali yapan 4 Türk vatandaşı Yunanistan'da gözaltına alındı

20.07.2018 17:36 | Son Güncelleme

Yunanistan aralarında kendilerini gazeteci olarak tanıtan iki kişinin de bulunduğu 4 Türk vatandaşını gözaltına aldı.

Sınır ihlali yapan 4 Türk vatandaşı Yunanistan'da gözaltına alındı

AFP haber ajansının Yunanistan polisine dayandırdığı habere göre, Türk vatandaşları Meriç Nehri'ne yakın girişe yasak bölgede gözaltına alındı.

Polis yetkilileri, sınır ihlali ile ilgili olarak iki gazetecinin, Perşembe günü yaşanan bir tekne kazasını izlemeyi amaçladıkları açıklamasını yaptıklarını duyuruyor.

Söz konusu kazada Türkiye'den Yunanistan'a geçmekte olan 9 kişi teknede yer alıyordu. Bir kadın ile 3 çocuğunun hala kayıp olduğu belirtiliyor.

Polis, gözaltında olan diğer iki kişinin ise "kayıp yakını" olduklarını açıkladıklarını duyurdu.

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Sınır ihlali yapan 4 Türk vatandaşı Yunanistan'da gözaltına alındıSınır ihlali yapan 4 Türk vatandaşı Yunanistan'da gözaltına alındı
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sınır ihlali Yunanistan Türkiye gözaltı gazeteci

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