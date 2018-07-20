Sınır ihlali yapan 4 Türk vatandaşı Yunanistan'da gözaltına alındı

Yunanistan aralarında kendilerini gazeteci olarak tanıtan iki kişinin de bulunduğu 4 Türk vatandaşını gözaltına aldı.

AFP haber ajansının Yunanistan polisine dayandırdığı habere göre, Türk vatandaşları Meriç Nehri'ne yakın girişe yasak bölgede gözaltına alındı.

Polis yetkilileri, sınır ihlali ile ilgili olarak iki gazetecinin, Perşembe günü yaşanan bir tekne kazasını izlemeyi amaçladıkları açıklamasını yaptıklarını duyuruyor.

Söz konusu kazada Türkiye'den Yunanistan'a geçmekte olan 9 kişi teknede yer alıyordu. Bir kadın ile 3 çocuğunun hala kayıp olduğu belirtiliyor.

Polis, gözaltında olan diğer iki kişinin ise "kayıp yakını" olduklarını açıkladıklarını duyurdu.

Yunanistan medyasında yer alan haberlere göre, arama çalışmalarının devam ettiği kazada teknede bulunan kişiler, "darbe girişimi sonrası başlatılan soruşturma dalgasından" kaçıyordu.

Yunan Ekathemerini gazetesi, 4 Türk vatandaşı için 3 aylık gözaltı kararı alındığını duyurdu.

2 Mart 2018 günü Türkiye'nin tarafındaki yasak askeri bölgeye girdiklerini söylediği iki Yunan sınır muhafızı da tutuklu olarak yargılanıyor.

