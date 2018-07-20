HABER

Sınır ihlali yapan 4 Türk vatandaşı Yunanistan'da gözaltına alındı

20.07.2018 17:34 | Son Güncelleme

Yunanistan polisi, aralarında kendilerini gazeteci olarak tanıtan iki kişinin de bulunduğu 4 Türk vatandaşını gözaltına aldı. Türk vatandaşlarımım Meriç Nehri'ne yakın girişe yasak bölgedegözaltına alındığı belirtiliyor.

Sınır ihlali yapan 4 Türk vatandaşı Yunanistan'da gözaltına alındı

Yunanistan aralarında kendilerini gazeteci olarak tanıtan iki kişinin de bulunduğu 4 Türk vatandaşını gözaltına aldı.

AFP haber ajansının Yunanistan polisine dayandırdığı habere göre, Türk vatandaşları Meriç Nehri'ne yakın girişe yasak bölgede gözaltına alındı.

Polis yetkilileri, sınır ihlali ile ilgili olarak iki gazetecinin, Perşembe günü yaşanan bir tekne kazasını izlemeyi amaçladıkları açıklamasını yaptıklarını duyuruyor.

Söz konusu kazada Türkiye'den Yunanistan'a geçmekte olan 9 kişi teknede yer alıyordu. Bir kadın ile 3 çocuğunun hala kayıp olduğu belirtiliyor.

Polis, gözaltında olan diğer iki kişinin ise "kayıp yakını" olduklarını açıkladıklarını duyurdu.

Yunanistan medyasında yer alan haberlere göre, arama çalışmalarının devam ettiği kazada teknede bulunan kişiler, "darbe girişimi sonrası başlatılan soruşturma dalgasından" kaçıyordu.

Yunan Ekathemerini gazetesi, 4 Türk vatandaşı için 3 aylık gözaltı kararı alındığını duyurdu.

2 Mart 2018 günü Türkiye'nin tarafındaki yasak askeri bölgeye girdiklerini söylediği iki Yunan sınır muhafızı da tutuklu olarak yargılanıyor.

PARTNERTamamını görünce...Tamamını görünce...
HollandaHollanda
Almanya'da otobüste bıçaklı saldırı: 14 yaralıAlmanya'da otobüste bıçaklı saldırı: 14 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Emeklilere müjde! SGK'dan toplu para

Emeklilere müjde! SGK'dan toplu para

Atatürk Havalimanı'nda çıplak turist şoku!

Atatürk Havalimanı'nda çıplak turist şoku!

Yılın aşk bombası! Emina Jahovic ünlü iş adamıyla birlikte

Yılın aşk bombası! Emina Jahovic ünlü iş adamıyla birlikte

Tartışma yaratacak soru! 'Başka adam yok mu?'

Tartışma yaratacak soru! 'Başka adam yok mu?'

Yolcunun almadığı valizden bakın ne çıktı!

Yolcunun almadığı valizden bakın ne çıktı!

Son dakika! Dolmabahçe'de yol çöktü!

Son dakika! Dolmabahçe'de yol çöktü!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sınır ihlali yapan 4 Türk vatandaşı Yunanistan'da gözaltına alındı

Sınır ihlali yapan 4 Türk vatandaşı Yunanistan'da gözaltına alındı

Almanya'da otobüste bıçaklı saldırı: 14 yaralı

Almanya'da otobüste bıçaklı saldırı: 14 yaralı

Artık metroda kebap ve dürüm yemek yasak

Artık metroda kebap ve dürüm yemek yasak

20 yıl sonra çıplak halde ilk kez görüntülendi!

20 yıl sonra çıplak halde ilk kez görüntülendi!

ABD'li heyet İran'a yaptırım için geldi, Türkiye açıklama yaptı

ABD'li heyet İran'a yaptırım için geldi, Türkiye açıklama yaptı

Hollanda-Türkiye ilişkileri normalleşiyor: Gerilim nasıl başlamıştı?

Hollanda-Türkiye ilişkileri normalleşiyor: Gerilim nasıl başlamıştı?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.