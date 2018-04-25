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Sınır Tanımayan Gazeteciler: ‘Doğan Grubunun Satışı Basın Özgürlüğünde Tabuta Çakılan Son Çivi’

25.04.2018 17:04 | Son Güncelleme

Sınır Tanımayan Gazeteciler örgütünün (RSF) Doğu Avrupa ve Orta Asya masasının şefi Johann Bihr, Doğan Medya grubunun satışını Türkiye’deki basın özgürlüğünün durumu açısından “tabuta çakılan son çivi” olarak niteledi

Sınır Tanımayan Gazeteciler: ‘Doğan Grubunun Satışı Basın Özgürlüğünde Tabuta Çakılan Son Çivi’

Sınır Tanımayan Gazeteciler örgütünün (RSF) Doğu Avrupa ve Orta Asya masasının şefi Johann Bihr, Doğan Medya grubunun satışını Türkiye’deki basın özgürlüğünün durumu açısından “tabuta çakılan son çivi” olarak niteledi.

Bihr, RSF’nin yeni açıkladığı 2018 yılı dünya basın özgürlüğü raporunda Türkiye’yle ilgili tespitleri Paris’teki ofisinden telefonla Amerika’nın Sesi muhabirine değerlendirdi. Türkiye, raporda geçen yıla göre iki sıra daha gerileyerek 180 ülke arasında 157’inci sırada yer alıyor.

Türkiye’nin sıralamada daha da gerilere düşmesinin, ülkedeki baskı ortamının artmaya ve basın özgürlüğünün durumunun eşi görülmemiş seviyelere inmeye devam ettiğini gösterdiğini belirten Bihr, “Son bir yıl içinde daha fazla sayıda toplu dava, daha fazla tutuklamalar, yasaların gazetecilere susturmaya yönelik daha fazla kullanılması, çoğulculuğa daha fazla saldırılar gördük. Bunlar Türkiye’nin sıralamadaki yeni düşüşünün ana nedenlerini oluşturuyor” diye konuştu.

Doğan medya grubunun satışının Türkiye’de basın özgürlüğünde “tabuta çakılan son çivi” olduğu görüşünü dile getiren Bihr, bunun “çok kötü bir haber” olduğunu ve Türkiye’de gözlemlemekte oldukları “alarm verici” gidişatı daha da gözler önüne serdiğini söyledi.

“Karamsar olmak için her neden var”

Bihr konuyla ilgili şu değerlendirmelerini paylaştı:

“Doğan grubu öncelikle çok sayıda kurumu temsil ediyordu ve taviz vermeye zorlanmış olsa dahi Türkiye’de bugünlerde çok nadir görülen tarafsız, gerçeklere dayalı gazetecilik bir tür çekim noktası konumundaydı. Maalesef Demirören grubuna satışı - Demirören’in daha önce medya kurumlarını nasıl idare ettiği düşünüldüğünde

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