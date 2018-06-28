Sınır Tanımayan Gazeteciler Mehmet Altan’ın Tahliyesinden Memnun

Merkezi Paris’te bulunan Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü, gazeteci Mehmet Altan’ın serbest bırakılmasını memnuniyetle karşıladı. İki yıla yakın süre hapiste kalan Mehmet Altan şartlı tahliye edilmişti.
Sınır Tanımayan Gazeteciler Genel Sekreteri Christophe Deloire, “Mehmet Altan’ın haksız şekilde gözaltına alınmasından 21 ay sonra serbest bırakılması büyük bir rahatlama” ifadesini kullandı. Deloire, “Şimdi hakkındaki suçlamanın kalkmasıyla Ahmet Altan, Nazlı Ilıcak ve hapisteki diğer gazetecilerin derhal serbest bırakılması çağrısı yapıyoruz” dedi.
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılan Mehmet Altan'ın tahliyesine karar vermişti. Altan, bundan sonra da adli kontrol altında olacak ve yurt dışına seyahat edemeyecek.
Mahkeme kararını geçen Ocak ayında Anayasa Mahkemesi’nin Mehmet Altan'ın kişi hürriyeti ve güvenliğinin ihlal edildiğine karar vermesine dayandırdı.
Ancak mahkeme Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak’ın tutukluluklarına devam edilmesine karar verdi. Üç isim de 15 Temmuz darbe girişimini önceden bildikleri iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.
Türkiye Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü’nün 2018 Basın Özgürlüğü Listesi’nde 180 ülke arasında 157’nci sırada yer alıyor.
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