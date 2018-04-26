HABER

Sınır Tanımayan Gazeteciler: Türkiye basın özgürlüğünde 180 ülkede 157'nciliğe geriledi

26.04.2018 02:15 | Son Güncelleme

Sınır Tanımayan Gazeteciler, 2018 Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi'ni yayınladı. Raporda Türkiye iki sıra daha gerileyerek 180 ülke arasında 157'nci oldu. Türkiye 2010'da 138., 2002'de ise 99. sıradaydı.

Sınır Tanımayan Gazeteciler: Türkiye basın özgürlüğünde 180 ülkede 157'nciliğe geriledi

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) 2018 Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi'ni yayınladı. Raporda Türkiye iki sıra daha gerileyerek 180 ülke arasında 157'nci oldu. Türkiye 2010'da 138., 2002'de ise 99. sıradaydı.

RSF Türkiye'de "kitlesel bir tasfiye" gerçekleştiğini, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hükümetinin cadı avının 2016'daki darbe girişiminin ardından zirveye ulaştığını" ifade ediyor.

Örgüte göre olağanüstü hal (OHAL) nedeniyle çok sayıda basın kuruluşu kapatılırken çok seslilik yalnızca az satan ve hedef alınan birkaç basın kuruluşuna indirgendi.

Türkiye'nin dünyadaki en büyük gazeteci hapishanesi olduğunu belirten RSF, gazetecilerin yargılanmadan önce bir yıl hapiste tutulduğunu, uzun cezaların bir norm haline geldiğini, bazı durumlarda gazetecilerin af ihtimali de bulunmadan müebbette mahkum edildiğini yazdı.

RSF, kapatılan medya kurumlarının karara etkili bir şekilde itiraz etme şansı bulunmadığını ve hukukun üstünlüğü ilkesinin artık "anılarda yaşadığını" vurguladı.

Türkiye'de artık anayasa mahkemesi kararlarının otomatik olarak uygulanmadığını belirten örgüt, internet siteleri ve sosyal medyanın da daha önce eşi benzeri görülmemiş bir şekilde sansürlendiğini duyurdu.

'Türkiye'ye özgü değil'

Dünyanın durumuna dair "Siyasetçilerin medyaya düşmanlığı artık yalnızca, bariz 'medyafobi' nedeniyle gazetecilerin sürekli olarak terörizmle suçlandığı ve itaat etmeyenlerin keyfi cezalandırmaya maruz kaldığı Türkiye ve Mısır gibi otoriter ülkelere özgü olmaktan çıktı" diyen RSF, demokratik yollardan seçilen bazı liderlerin medyayı demokrasinin temel bir parçası olarak görmediğini açıkladı.

Örgüte göre dünyadaki hiçbir bölge 2013'teki durumundan daha iyi değil.

2018 dünya sıralamasında ilk sırada yine Norveç yer alırken Kuzey Kore son sırada kaldı.

Ülkelerin yüzde 9'u en iyi dilimde yer alırken, yüzde 17'si iyi, yüzde 35'i problematik, yüzde 27'si kötü, yüzde 12'si de çok kötü diliminde yer aldı.

Türkiye sıralamada "kötü" sınıfındaki ülkeler arasında sondan ikinci sırada. Türkiye'nin bir sıra gerisinde Kazakistan, iki sıra gerisinde ise "çok kötü" diliminde yer alan Burundi bulunuyor.

Türkiye'nin hemen üzerinde yer alan beş ülke ise şöyle: Ruanda, Belarus, Demokratik Kongo, Brunei, eSwatini.

Gündeme bomba gibi düşmüştü! 'Abdullah Gül randevuyu defalarca reddetti'Gündeme bomba gibi düşmüştü! 'Abdullah Gül randevuyu defalarca reddetti'
Ünlü anketçiden bomba seçim anketi açıklamasıÜnlü anketçiden bomba seçim anketi açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Subay, astsubay ve uzman erbaş maaşlarına zam yapıldı

Subay, astsubay ve uzman erbaş maaşlarına zam yapıldı

Seks shop yasaklanıyor! Karar resmileşti

Seks shop yasaklanıyor! Karar resmileşti

CHP'li Erdoğdu'dan çok tartışılacak sözler: Allah'ın oğlu gelse bizden alamaz

CHP'li Erdoğdu'dan çok tartışılacak sözler: Allah'ın oğlu gelse bizden alamaz

İsviçre'nin Suriye'ye yasaklı kimyasal madde ihraç ettiği ortaya çıktı

İsviçre'nin Suriye'ye yasaklı kimyasal madde ihraç ettiği ortaya çıktı

Hande Fırat, Aydan Şener ve Gülben Ergen! Olaylar iyice karıştı

Hande Fırat, Aydan Şener ve Gülben Ergen! Olaylar iyice karıştı

Lice kırsalında çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

Lice kırsalında çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

İlginizi Çekebilir

İsviçre'nin Suriye'ye yasaklı kimyasal madde ihraç ettiği ortaya çıktı

İsviçre'nin Suriye'ye yasaklı kimyasal madde ihraç ettiği ortaya çıktı

Yatak odası görüntülerini arkadaşlarına izleten sevgilisinin cinsel organını kesti!

Yatak odası görüntülerini arkadaşlarına izleten sevgilisinin cinsel organını kesti!

Otobüs durağında cinsel ilişkiye girdiler!

Otobüs durağında cinsel ilişkiye girdiler!

Suudi Arabistan'da neler oluyor? Balistik füzeli saldırı

Suudi Arabistan'da neler oluyor? Balistik füzeli saldırı

ABD Başkanı Trump'dan yine Twitter'dan duyurdu! Kuzey Kore tepkisi

ABD Başkanı Trump'dan yine Twitter'dan duyurdu! Kuzey Kore tepkisi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
YouTube'dan 'İsrail şiddetini gösteren video'ya sansür

YouTube'dan 'İsrail şiddetini gösteren video'ya sansür

Kuzey Kore'nin nükleer test alanı çöktü iddiası

Kuzey Kore'nin nükleer test alanı çöktü iddiası

Suriye'nin Kamışlı kentinde art arda patlama

Suriye'nin Kamışlı kentinde art arda patlama

Uber Viyana’daki faaliyetlerini geçici olarak durdurdu

Uber Viyana’daki faaliyetlerini geçici olarak durdurdu

Seks shop yasaklanıyor! Karar resmileşti

Seks shop yasaklanıyor! Karar resmileşti

İsviçre'nin Suriye'ye yasaklı kimyasal madde ihraç ettiği ortaya çıktı

İsviçre'nin Suriye'ye yasaklı kimyasal madde ihraç ettiği ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.