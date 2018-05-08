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Sınır Tanımayan Gazeteciler'den Veysel Ok'a destek

08.05.2018 12:56 | Son Güncelleme

Sınır Tanımayan Gazeteciler, gazeteci Deniz Yücel’in avukatı Veysel Ok hakkında "devlet organlarını aşağılamak" suçundan açılan davaya tepki göstererek Ok'un beraatini talep etti.

Sınır Tanımayan Gazeteciler'den Veysel Ok'a destek

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF), Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel'in avukatı Veysel Ok hakkında açılan davanın karar aşamasına gelmesiyle ilgili bir açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan örgüt, Ok'a yönelik suçlamaların "anlamsız" olduğunu belirterek "Basın özgürlüğünün savunucularını yıldırma çabaları son bulmak zorundadır. Veysel Ok Türkiye'deki tutuklu gazeteciler için verdiği dur durak bilmez çalışmalarıyla tanınıyor" denildi.

Sınır Tanımayan Gazeteciler Türkiye temsilcisi Erol Önderoğlu da Veysel Ok hakkında açılan ve yarın karar çıkması beklenen dava ile ilgili şu paylaşımda bulundu.

Veysel Ok hakkındaki suçlamaları geri çevirdi. Alman haber ajansı dpa'ya konuşan Ok, "Türkiye'de mahkemelerin sınırsız bir tutuklama mekanizmasına dönüşmesini eleştirdim. Hiç kimseye hakaret etmedim ya da aşağılamadım. Tam tersine. Tarafsız ve bağımsız yargı talep ettim. Doğal olarak beraatimi talep ediyorum" dedi.

İki yıla kadar hapis cezası isteniyor

Deniz Yücel'in yanı sıra Türkiye'de tutuklu birçok gazetecinin avukatlığını yapan Veysel Ok hakkında 25 Aralık 2015 tarihinde Özgür Düşünce gazetesine verdiği bir demeç nedeniyle dava açılmıştı. Söz konusu söyleşide Ok, "Bu dönem en büyük fark yargı mensuplarının tek renkte olması. Son iki yıldır karşılaştığımız hemen hemen tüm yargı mensupları tek renkli, tek fikirli. Sulh Ceza Hâkimlerini görüyoruz. Buralarda görülen davalarda ne savunma, ne itiraz işliyor. Şu anda bütün gazeteciler sürekli 12 tane Sulh Ceza Hâkimliğine çıkıp duruyor. Bu hâkimlerin paylaşımları ve sempatileri belli. Bu anlamda hâkimlere karşı savunmanız istediğiniz kadar güçlü olsun kararı etkileyemiyor" diye konuşmuştu.

Ok hakkında Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçunu düzenleyen 301. maddesi uyarınca altı aydan iki yıla kadar hapis cezası isteniyor. Davada Ok'un yanı sıra söyleşiyi yapan Özgür Düşünce muhabiri Cihan Acar da aynı suçlamadan yargılanıyor.

19 Eylül 2017 tarihinde görülmeye başlanan davanın bir sonraki duruşması 9 Mayıs Çarşamba günü. Bu duruşmada mahkemenin Ok ve Acar hakkındaki kararını vermesi bekleniyor.

dpa, AFP / HT, HS

© Deutsche Welle Türkçe

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