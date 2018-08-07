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Sinirli motosikletli seyir halindeki aracı tekmeledi! Sonrası korkunç...

DÜNYA HABERLERİ  | 07.08.2018 16:29 | Son Güncelleme

Sosyal medyada defalarca kez seyredilen görüntülerde motosikletli bir adamın seyir halindeki bir aracı tekmelediği görülüyor.

Ancak basit fizik kurallarından bihaber olan sinirli motosikletli takla atarak bariyerlere çarpıyor.

MOTOSİKLETLİ ARACI TEKMELEDİ

Olayın nedeni bilinmiyor ancak Brezilya'da yaşanan bu olayda polisin daha sonra aracın sürücüsünü de gözaltına aldığı belirtiliyor.

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