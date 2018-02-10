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Sinn Fein’de Gerry Adams dönemi sona erdi

10.02.2018 19:09 | Son Güncelleme

İrlanda’da cumhuriyetçi Sinn Fein partisinde bir devir sona erdi.

Sinn Fein’de Gerry Adams dönemi sona erdi

1983 yılından beri partinin liderliğini yapan Gerry Adams’ın yerine Mary Lou McDonald seçildi.İrlanda Cumhuriyet Ordusu'nun (IRA) siyasi kanadı olarak değerlendirilen Sinn Fein'in yeni başkanı Mary Lou McDonald oldu. 48 yaşındaki Dublin doğumlu siyasetçi, parti başkanlığına adaylığını koyan tek isimdi. McDonald 2004-2009 yılları arasında Avrupa Parlamentosu üyeliği yapmıştı.

Parti üyelerine yönelik hitabında "Savaş bitti” diyen McDonald "Liderlik görevini üstlenen yeni nesil olarak işimiz siyasetimizi geliştirmek için yenilikçi ve modern yöntemler sunmak. Şimdi taze fikirlerin ve cesur düşüncelerin zamanıdır” diye konuştu.

Gerry Adams'ın Sinn Fein yönetimini devraldığı 1983 yılında McDonald sadece 14 yaşındaydı. Kuzey İrlanda'da 30 yıl süren şiddetle bağı olmayan bir ismin başa geçmiş olması Sinn Fein'in geçmişle bağını koparması olarak yorumlanıyor.

Kasım ayında başkanlık görevini devretmek istediğini açıklayan Adams "Liderlik değişim zamanının geldiğini bilmek demektir ve o zaman şimdi geldi” demişti. IRA üyesi olduğu iddiasını şimdiye kadar hep reddetmiş olan Adams 1998 yılında varılan barış sonrası Sinn Fein'in adada politik bir güç haline gelmesinde önemli bir siyasi figür olarak değerlendiriliyor.

Sinn Fein Birleşik Krallık'a bağlı olan Kuzey İrlanda'da 2007 yılından beri yönetimde yer alıyor. İrlanda Cumhuriyeti'nde ise üçüncü büyük parti olmasına karşın hiçbir zaman yönetime gelemedi.

Reuters, dpa / EC,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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