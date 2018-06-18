SIPRI: Nükleer silah üretimine devam ediliyor

Stockholm Barış Araştırmaları Enstitüsü'nün (SIPRI) raporuna göre nükleer silah sahibi ülkeler silahlarını modernleştiriyor.2017, nükleer silahlanma karşıtları için geçen yıl önemli bir yıl oldu. Birleşmiş Milletler'e (BM) üye 122 ülke nükleer silah üretmeme veya sahip olmama konusunda anlaştı. Ancak bu adım, dünyayı nükleer silahsız bir yaşam hedefine yaklaştırmadı. Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü'nün (SIPRI) en son tahminlerine göre, dünya çapında dokuz ülkenin sahip olduğu 14 bin 465 adet nükleer silah bulunuyor. Bu ülkeler ABD, Rusya, İngiltere, Fransa, Çin, Hindistan, Pakistan, İsrail ve Kuzey Kore. Her ne kadar uluslararası olarak dokuz ülke azınlıkta olsa da, bu ülkelerin nükleer silahlarından vazgeçme konusunda bir niyetleri bulunmuyor. Daha az ama daha modern nükleer silah SIPRI'nin nükleer silahlar proje sorumlusu Shannon Kile, DW’ye verdiği mülakatta dünya çapındaki nükleer silahların sayısının geçen yıla göre kısmen azaldığını, ancak varolan silahların modernize edildiğini söyledi. Kile, "Bu, bazısı 40 veya 50 senelik olan silahların yenileriyle değiştirildiği, ancak aynı zamanda yeni kapasite ve teknik özellikleri bulunan yeni silahların geliştirildiği anlamına geliyor” dedi.

Almanya için yeni atom bombaları ABD, Şubat ayında yayınladığı güncel Nükleer Durum İnceleme Raporu'nda yeni nükleer silahların geliştirildiğini doğruladı. Bu durum Almanya’yı da etkiliyor. Her ne kadar Almanya nükleer silah sahibi değilse de, NATO üyesi bir ülke olarak ABD’nin nükleer koruması kapsamına giriyor. ABD'ye ait yaklaşık 20 adet B61 nükleer bomba Almanya’nın Eifel bölgesinde depolanıyor ve bu bombalar önümüzdeki yıllarda belirli bir hedefe kitlenebilen daha yeni nükleer bombalar ile yenilecek. Pahalı modernleştirme ABD, nükleer silahlarının modernleştirilmesi için büyük miktarda para harcamaya hazırlanıyor. ABD 2026 yılına kadar nükleer silahların yenilenmesi için 400 milyar dolar (344 milyar euro) harcamayı planlıyor. SIPRI'den Kile'ye göre Hindistan ve Pakistan gibi daha küçük ülkeler de bir çeşit "stratejik silah yarışına” girmiş durumda. Her iki ülke de yeni nükleer silah geliştirmenin yanı sıra, parçalanabilir malzeme üretimi kapasitelerini büyütüyor. Kile'ye göre nükleer silahlar, nükleer güce sahip ülkelerin savunma stratejilerinde hala en önemli yere sahip bulunuyor.

Kile, ABD ile Rusya arasında devam eden çekişmeyi göz önünde bulundurarak gelecekte nükleer silahların kontrolü konusunda uluslararası anlaşmaların ne kadar etkili olacağının bilinmediğini belirtti. Kile, "Beni en çok endişelendiren şey ABD ile Rusya arasındaki siyasi-stratejik ilişkinin çökmüş olması, ki bu iki ülke dünyadaki nükleer silahların yüzde 92'sine sahip” diye konuştu. Silahların kontrolünde soru işaretleri bulunuyor Bu durum aynı zamanda silahların kontrolünü de etkiliyor. Uzmanlar, nükleer silahların azaltılması amacıyla imzalanan üçüncü START anlaşması (New Start) gibi önemli nükleer silahsızlanma anlaşmalarının önümüzdeki senelerde sona ermesinin ardından yerine yeni anlaşmaların yapılamayacağından endişe ediyor. Bu durumda nükleer silahlar konusunda hiçbir kısıtlama olmayacak. Kile, "(ABD eski Başkanı) Barack Obama’nın 2009 yılında ortaya koyduğu nükleersiz dünya görüşünden açık bir şekilde uzaklaşıyoruz” dedi. SIPRI uzmanı olarak Kile nükleer silaha sahip dokuz ülkeyi uzun bir süredir gözlemliyor. Kile, özellikle bir gelişme konusunda hayretini ifade etti: Kuzey Kore'nin son 12 ayda nükleer silah ve uzun menzilli balistik füze denemelerinde kaydettiği teknik ilerleme. Kile, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile ABD Başkanı Donald Trump’ın görüşmesinin Kuzey Kore'nin gerçekten nükleer silahsızlamasına vesile olup olmayacağının ileride görüleceğini söyledi. “Bu konuda biraz şüpheciyim” diyen Kile, iki lider arasındaki görüşmenin güven kurma önlemleri için kapıyı araladığını belirtti.