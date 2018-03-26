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Sır perdesi aydınlandı! Altından 'Kim' çıktı

DÜNYA HABERLERİ  | 26.03.2018 17:52 | Son Güncelleme

Pekin'e gelen özel trenden inenlerin çok büyük bir başkanlık konvoyuyla geçiş yaptığına dair görüntülerin ardından Bloomberg Kim'in Çin'e sürpriz ziyaret yaptığını duyurdu.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un nisanda Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, mayısta ABD Başkanı Donald Trump ile yapması planlanan zirveler öncesinde Kuzey Kore'den Çin'e üst düzey bir ziyaret gerçekleştirildiği iddiası gündeme düştü.

Ardından ABD merkezli haber sitesi Bloomberg, üç kaynağa dayanarak Kim'in Çin'e sürpriz ziyaret yaptığını duyurdu. Enformasyonun hassasiyetinden ötürü haber kaynaklarının kimliklerinin açıklanmasını istemediğini belirten Bloomberg, Kim'in Çin'de ne kadar kalacağı ve kimlerle görüşeceği gibi ziyaretle ilgili daha fazla bilginin şimdilik elde olmadığını kaydetti.

İKTİDARA GELDİĞİNDEN BERİ YURTDIŞI ZİYARET YAPMAMIŞTI

Sputnik'te yer alan habere göre Kim'in Trump ABD Başkanı seçildiğinden beri nükleer silah ve füze denemelerini tırmandırması, Trump'ın buna savaş tehditleriye yanıt vermesi nedeniyle Pyonyang-Pekin ilişkilerinin bozulduğuna dair spekülasyonlar yapılıyordu.

TREN İDDİASI

Kuzey Kore'ye ait yüksek koruma sağlanan bir trenin Çin'in başkenti Pekin'e geldiği bildirildi. Trende Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-Un'un olduğuna yönelik spekülasyonlar bulunuyordu.

Japon NTV televizyonu ve yayın kuruluşu NHK, alışılmadık biçimde korunan özel bir trenin, Pekin'e geldiğini ve trende üst düzey bir heyet bulunduğundan, kentte güvenliğin arttırıldığını duyurdu.

Bazı yerel basın organlarında da trende Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un olabileceği spekülasyonlarına yer verilmişti. Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü ise konudan haberdar olmadığını belirtmişti.

Kuzey Kore lideri Kim'in nisan ayı sonunda Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, mayıs ayına kadar da ABD Başkanı Donald Trump ile ikili zirveye katılması planlanıyordu.

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Anahtar Kelimeler:
çin Kim Jong Un Kuzey Kore tren

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
nükleer başlık taşıyorlardır!
bence kırmızı başlıklı kız var içind.
dünya nüfusu artıyor ve dunya yasanamaz bir yer olmaya başladı. nufus planlamasi yapmak için toplaniyorlar acaba bi savaş cikarip mi dünya nüfusunu azaltsak yoksa yeni bi hastalik mi cikarsak diye düşünüyorlar.
kesin bu giden türk siyasetcilerden :-) bi bizde böyle yol kapatiyorlar :-)))
adamsın küççük atarkı enişte .
Ya altın ya da nükleer
EMPERYALİZMLE SAVAŞTA ÖNDE GİDEN KUZEY KORE HALKINA SELAMLAR OLSUUN !
ADAMSIN KİMM
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