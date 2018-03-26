Sır perdesi aydınlandı! Altından 'Kim' çıktı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un nisanda Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, mayısta ABD Başkanı Donald Trump ile yapması planlanan zirveler öncesinde Kuzey Kore'den Çin'e üst düzey bir ziyaret gerçekleştirildiği iddiası gündeme düştü.

Ardından ABD merkezli haber sitesi Bloomberg, üç kaynağa dayanarak Kim'in Çin'e sürpriz ziyaret yaptığını duyurdu. Enformasyonun hassasiyetinden ötürü haber kaynaklarının kimliklerinin açıklanmasını istemediğini belirten Bloomberg, Kim'in Çin'de ne kadar kalacağı ve kimlerle görüşeceği gibi ziyaretle ilgili daha fazla bilginin şimdilik elde olmadığını kaydetti.

İKTİDARA GELDİĞİNDEN BERİ YURTDIŞI ZİYARET YAPMAMIŞTI

Sputnik'te yer alan habere göre Kim'in Trump ABD Başkanı seçildiğinden beri nükleer silah ve füze denemelerini tırmandırması, Trump'ın buna savaş tehditleriye yanıt vermesi nedeniyle Pyonyang-Pekin ilişkilerinin bozulduğuna dair spekülasyonlar yapılıyordu.

TREN İDDİASI

Kuzey Kore'ye ait yüksek koruma sağlanan bir trenin Çin'in başkenti Pekin'e geldiği bildirildi. Trende Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-Un'un olduğuna yönelik spekülasyonlar bulunuyordu.