Sıra Demokratlar da mı?

Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu haftanın ilk gününde Demokrat üyelerin iç yazışmalarının yayınlanacağına ya yayınlanmayacağına karar verecek.

Komisyon, Cuma günü Cumhuriyetçi üyelerin Adalet Bakanlığı ve Federal Soruşturma Bürosu FBI’a yönelik iç yazaışmalarını yayınlamıştı.

Demokratlar kendi belgelerinin Cumhuriyetçilerin iç yazışmalardaki hatalarını ve eksikliklerini ortaya koyacağını belirtiyor.

Komisyon’un Pazartesi akşam saatlerinde toplanması ve konuyu oylaması bekleniyor.

Cumhuriyetçilerin 4 sayfalık iç yazışmaları Rusya’nın 2016 seçimlerine müdahalesiyle ilgili soruşturma üzerinden devam eden tartışmaları artırmıştı.

Cuma günü yayınlanan belgede, FBI’ın, Trump’ın seçim kampanyası danışmanlarından Carter Page’in Rusya’yla olan iletişimlerinin takibe alınması için, Demokrat Parti tarafından finanse edilen ve eski bir İngiliz ajanının hazırladığı araştırmayı kullandığı belirtiliyordu. Ancak belgede, Rusya soruşturmasının, seçim kampanyasının siyasi danışmanlarından George Papadopoulos hakkında öğrenilen istihbarat sonrası açıldığı da yer alıyor.

Başkan Donald Trump da, Cumartesi günü paylaştığı Twitter mesajlarında, kamuya açılan Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu’nun hazırladığı iç yazışması sonrasında, adının temize çıktığını belirttmişti.

Demokrat Senatör Dick Durbin ise Trump’ın açıklamasına karşı çıktı ve bunun Trump’ın adını temize çıkarmadığını söyledi.

Özel savcı Robert Mueller, Rusya’nın seçime müdahalesi iddialarıyla Başkan Donald Trump’ın yargıya müdahale edip etmediğini soruşturuyor.