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Sıra dışı yolculuk! 60'dan fazla şehre yayıldı

DÜNYA HABERLERİ | 08.01.2018 16:47 | Son Güncelleme 4 saat önce

Her yıl yapılan 'Pantolonsuz Metro Yolculuğu' (No Pants Subway Ride) nedeniyle dün birçok kentte insanlar toplu taşımada pantolon ve eteklerine veda etti. ABD'nin New York kentinde de yüzlerce kişi dondurucu havaya aldırmadan etkinliğe katıldı.

İlk kez ABD'nin New York kentinde 2002 yılında 7 kişiyle başlayan ve 25'den fazla ülkeye yayılan 'Pantolonsuz Metro Yolculuğu'nun dün 16.sı düzenlendi.

Hareket kamuya açık yerler ile kalabalık noktalarda yaptıkları gösterilerle ün salan grup 'Improv Everywhere' tarafından başlatılmıştı.

Hareket New York, Tokyo, Moskova ve Kudüs'ün de aralarında olduğu 60'tan fazla şehre yayılmış durumda.

Dün birçok ülkede yüzlerce kişi pantolon ya da etek giymeden metro ile yolculuk etti.

Havanın —7 santigrat derece olduğu New York'ta dayolcular dondurucu havaya aldırmadı.

İnsanlar soğuk havaya aldırmadan pantolonlarını metroya binmeden önce çıkararak yolculuk etti.

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Okuyucu Yorumları 19 yorum
Bunlar soyunmak için fuhşu yaygınlaştırmak için bahane.Peki 1 seferde dünya giyinme tesettüre bürünme günü diye bir gün düzenlesinler.Niye böyle bir şey düşünmezler.Çünkü işlerine gelmez.Biraz daha cesaret bulsalar çırılçıplak gidip gelecekler.Çok yakında pompeide kilerin başına gelenler bunların da başına gelirse şaşırmayın.Biz yutmayız bunları..
@mustafauzun38 Meselede zaten o güvenle çırılçıplak dolaşmak, türkiyede yapabilirler mi? medeniyeti, çıplaklık olarak görme mesaja odaklan.
Sen de tesettüre bürün kadınları zorlama o zaman destekleriz.
@mustafauzun38 sana soranmı oldu .piz yobaz.herşeye maydanoz olmayın bide herşeye hemende dini imanı karıştırın pis din tüccarları..
@food_eng ALLAH AŞKINA NEYMİŞ O MESAJ,ÖLDÜRÜLEN ÇOCUKLAR İÇİN HADİ BİR PROTESTO YAPIN DESEN HEPSİ KAÇACAK DELİK ARAR
Öncelikle Pompei yakınlarındaki yanardağ ve Dünya'daki diğer yanardağlar daha dinler ortada yokken de patlıyordu. Bu insanlar çıplaklık için soyunmadı birbirlerine güvenlerini gösteriyorlar. Medeniyet çıplaklık değildir ama kadınların rahat yürümesi medeniyettir veya güven medeniyettir. İslam ülkelerinde de fuhuş var hatta Afganistan'da erkek çocuklarını Zenne diye oynatıyorlar hiç ses etmiyorsunuz hayırdır ?
@the_caliph yanlış çinde de olsa yanlıştır.
@bilnetcc İyi de sana göre yanlış bu insanlara göre değilse ne yapacağız bu durumda ?
HADİ GELİNDE BU YOLCULUĞU TÜRKİYE DE YAPIN BEN YOZGATLIYIM BİZİM ORDAN BİSİKLETLİ TURİST BİLE GEÇEMİYOR
kumru kuşu bile ömrü boyunca eş degiştirmiyorsa,ar namus bukadarmı ayaklar altında bu insanların
ahlaki değerler ve edepli olunması insani bir değerdir. dinlere dil uzatmak için fırsat kollama. samimi isen ziynetlerini değerli eşyalarını paralarını kilitli kapılar kasalar içinde saklama ulu orta sergile! güvenini ilan et herkese! hırsızda çalınca sadece hırsızı suçla. tedbirsizliğinden dolayı kendinde hiç suç bulma.
Yardıma muhtaç insanlar da doğal olarak pantolonsuz dolaşıyor. keşke onlar için soyunsaydınız.
hayasızlık, hayvanlaşmak çok basit
Adamlar senede bir gün eğlence olsun diye kıçını açıyor. Oda birşeymi bizim yıl boyu kıçımız açık.(fakirlikten)
Bunlar insanlığın yüz karaları. yazıklar olsun, pislikler, adapsız, ahklaksızlar.
Ulan biz metrobüste bunu yapsak dayak yeriz demeyeceğim.Diyelim dayağı göze aldık yapmaya çalıştık burnunu bile kaşıyamayacak kadar sıkışmışken nasıl pantalonunu çıkarasın:=) En iyi yaptıkları şey yolmuş.Ondada her gün işkence çekiyoruz.LEgo gibi yaptınız bizi metrobüslerde adınız batsın.
Büyük şehirin yalnızlığı... Dikkat çekmek için insanlar ne yapacağını şaşırmış bence.. Sosyal sorumluluk içeren işler ile işgilenseler keşke..
sapık bunlar
gerici yonbaz ve örümcek kafalı akp hükümetini kınıyorum.niye bizde de böyle bir uygulama yok.hani çağdaştık.YALANNN.
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