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Sırbistan, Brüksel’de Kosova ile görüşmeleri durdurduğunu açıkladı

DÜNYA HABERLERİ | 16.01.2018 15:15 | Son Güncelleme 10 saat önce

Enis Tabak, Priştine, 16 Ocak (DHA) - Kosova'da bu sabah "Özgürlük, Demokrasi ve Adalet" Halk İnisiyatifi Genel Başkanı Oliver İvanovic'in, Kuzey Mitrovitsa şehrindeki ofisi önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülmesinin ardından Sırbistan, önümüzdeki günlerde Brüksel'de Kosova ile yapılacak olan müzakereleri durdurduğunu açıkladı. İvanoviç'in öldürülmesi ardından Sırbistan Başbakanı Aleksandar Vuçiç, Brüksel'de bulunan Sırp yetkililerin görüşmeleri durdurarak Sırbistan başkenti Belgrad'a döneceklerini açıkladı. Yaşanan saldırının ardından Sırbistan Güvenlik Kurulunun acil topladığı öğrenildi. Toplantının ana sebebi ise geçtiğimiz günlerde Kosova Meclis Başkanı Kadri Veseli'nin Sırbistan'ı tehdit niteliğinde söylediği sözler ardından gerçekleşen suikastın bağlantılı olabileceği şüphesi ile toplandığı belirtildi.

İvanoviç'in eşi "Saldırıyı Kimin Yaptığını Biliyoruz” dedi

"Özgürlük, Demokrasi ve Adalet” Halk İnisiyatifi Genel Başkanı Oliver İvanoviç'e düzenlenen suikast sonrası eşi "Saldırıyı Kimin Yaptığını Biliyoruz” dedi. Sırbistan meydasında yer alan haberlerde Oliver İvanoviç'in eşi Milena Popoviç İvanoviç, "saldırıyı kimin yaptığını biliyoruz ve bu saldırıyı gerçekleştirenler bilmelidir ki bu iş kolay kolay son bulmayacaktır” dediği öğrenildi. Kosova'nın eski Sırp milletvekili Rada Trajkoviq de "Bugün Kosovalı Sırplar için kara bir gün, büyük bir lideri kaybettik” dedi.

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