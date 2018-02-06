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Sırbistan ve Karadağ'a AB üyeliği için yeşil ışık

06.02.2018 16:14 | Son Güncelleme

AB Komisyonu Başkanı Juncker, Sırbistan ve Karadağ'ın 2025 yılına kadar Birliğe katılabileceğini açıkladı.

Sırbistan ve Karadağ'a AB üyeliği için yeşil ışık

Ancak Juncker üyeliğin reformlara bağlı olduğunu da vurguladı.AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, AB'nin genişleme politikası çerçevesinde Komisyon'un Batı Balkan Stratejisi'ni Strasbourg'da açıkladı.

Üye adayı Sırbistan ve Karadağ'ın AB'ye katılımına yeşil ışık yakıldığına işaret eden Juncker, bu iki ülkenin gerekli reform adımlarını atması halinde 2025 yılına kadar AB üyesi olabileceklerini söyledi.

Ancak her iki ülkenin de şu anda koşulları yerine getirmekten uzak olduğunu sözlerine ekleyen Juncker, 2025 yılının AB yoluna yoğunlaşmak için motive edici olacağını kaydetti. Juncker, "Bu yol gösterici, cesaret verici bir tarih" şeklinde konuştu.

Her iki ülkeden de sınır tartışmalarını sona erdirmesini isteyen Juncker, "Sınır sorununu çözmemiş hiçbir Batı Balkan ülkesinin katılımı gerçekleşmeyecek" şeklinde konuştu.

Komisyon tarafından hazırlanan Batı Balkan Stratejisi adlı belgede de Karadağ ve Sırbistan'ın üyelik kriterlerinden uzak olduğu belirtildi. Belgede iki ülkede de rekabetçi ekonominin olmadığı, yolsuzlukların devam ettiği ve devletler arası sorunlar yaşandığına dikkat çekildi.

Strateji belgesinde ayrıca potansiyel adaylar olarak adlandırılan Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosova ve Makedonya'nın da AB üyeliğinden henüz çok uzakta olduğu vurgulandı.

AFP,dpa/HS,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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