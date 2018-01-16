SırbistanKosova Görüşmeleri Öncesinde Siyasi Suikast

Kosova'da Sırp asıllı önde gelen politikacı Oliver Ivanoviç vurularak öldürüldü.

Mitroviça'da parti binası önüne geldiği sırada silahlı kişilerin saldırısına uğrayan Ivanoviç, 64 yaşındaydı. Hastaneye kaldırılan politikacı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Saldırıda kullanılan araç daha sonra yanmış olarak bulundu.

Saldırı, Sırbistan ile Kosova arasındaki ilişkileri normalleştirmek üzere Brüksel'de yapılacak görüşmelerle aynı gün meydana geldi.

AB Dış Politika Şefi Federica Mogherini, telefonla Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksander Vuciç ve Kosvoa Cumhurbaşkanı Haşim Taci'yi arayarak saldırıyı kınadı, olayın faillerinin bir an önce bulunmasını umduğunu söyledi.

Vuciç de ulusal güvenlik konseyini acil toplantıya çağırdı.

Kosova, 2008 yılında bağımsızlığını ilan etmişti. Bugüne kadar 110'dan fazla ülke Kosova'nın bağımsızlığını tanıdı. Sırbistan ise halen Kosova'nın bağımsızlık kararını tanımıyor.

Ivanoviç, 2016 yılında savaş suçu işlediği gerekçesiyle 9 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Masum olduğunu iddia eden Ivanoviç'in davasının yeniden görülmesine de karar verilmişti.