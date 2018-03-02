Sisi: Güvenlik güçlerine hakaret vatana ihanete girer

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi, basınına uyarı niteliğindeki konuşmasında, "güvenlik güçlerine yönelik herhangi bir hakareti vatana ihanet kapsamında değerlendirdiğini" söyledi.

Sisi dün yaptığı ve televizyondan yayımlanan açıklamasında, "Basına söylüyorum... Eğer birisi orduya ya da polise hakaret ediyorsa, bütün Mısırlıların adını lekeliyorlardır ve bu düşünce özgürlüğüne girmez" dedi.

Sisi'nin açıklamaları, hükümetin yabancı basının ülkeye ilişkin yaptığı haberlerden rahatsızlığını dile getirmesinin ardından geldi.

Salı günü Mısır Enformasyon Dairesi BBC'nin "kesinlikle uydurma" olduğunu söylediği haberi nedeniyle özür dilemesini istedi.

BBC, Sisi'nin İslamcı Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'yi devirerek göreve geldiği 2014 yılından beri güvenlik güçlerince uygulanan işkence iddialarını ve zorla kaybettirmeleri haberleştirmişti.

Haberde, Nisan 2017 yılında gözaltına alınmasından beri kızından haber alamadığını söyleyen bir anne ile röportaj da yer alıyor.

Pazartesi günü Mısır'daki bir televizyon programına katılan söz konusu genç kadın işkenceye uğramadığını söyledi.