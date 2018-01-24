Sisi'nin en büyük rakibi gözaltına alındı

Mısır'ın eski Genelkurmay Başkanı ve Mart ayında ülkede gerçekleştirilecek cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Abdülfettah el-Sisi'nin en büyük rakibi olarak görülen Sami Anan bu sabah gözaltına alındı ve takip eden saatlerde seçim kampanyasını sonlandırdığını ilan etti.

Gözaltına alınan adayın akıbetiyle ilgili konuşan oğlu Samir Anan, babasından haber alamadıklarını ve halen Askeri Savcılık'ta mı tutulduğunu, yoksa başka bir yere mi sevkedildiğini bilmediklerini söyledi.

Mısır ordusu, geçen hafta cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yarışacağını söyleyen Anan'ın, görevinden istifa etmemesi ve aday olmak için gerekli izinleri almaması dolayısıyla "askeri hizmet yasalarını ciddi bir şekilde ihlâl ettiğini" bugün gündüz saatlerinde açıklamıştı.

Açıklamada ayrıca Anan'ın silahlı kuvvetleri ve vatandaşları bölmeye çalıştığı ifadesi kullanıldı.

Konuyla ilgili Reuters haber ajansına konuşan Anan'ın sözcüsü Hazım Hüsnü eski genelkurmay başkanının herhangi bir yasayı ihlal etmediğini söyledi, ancak kampanyasının gene de durdurulacağını ilan etti.