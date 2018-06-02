Sisi'nin ikinci dönem devlet başkanlığı başladı

Sisi dört yıllık görev süresinde eğitim, sağlık ve kültür konularına ağırlık vereceğini söyledi.Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah el Sisi, ikinci dört yıllık devlet başkanlığı görevine başlamak için Cumartesi günü mecliste yemin etti. Mart ayında neredeyse rakipsiz bir şekilde girdiği seçimlerden geçerli oyların yüzde 97'sini alarak tekrar devlet başkanı seçilen Sisi, yemin sonrasında yaptığı konuşmada "Benimle aynı fikirde olan veya olmayan bütün Mısırlıların devlet başkanı olacağım" dedi.
596 üyeli meclisteki konuşmasında Sisi ülke olarak "ekonomik, sosyal ve siyasi zorluklar ve onların hayatın her alanına olumsuz etkileriyle karşı karşıya" olduklarını ifade etti. Uzlaşı ve birlik çağrısı yapan Sisi, "Sadece şiddet, terörizm ve radikalliği seçenler ortak alanlardan dışlanacaklardır" diye konuştu. Eğitim, sağlık ve kültür konularının ikinci görev döneminde ilgileneceği konuların başında geleceğini belirten Sisi, Mısır devletinin "uluslararası ve bölgesel ortakları ile dengeli ilişkilerini ortaklık ve çıkarların alışverişi çerçevesi içerisinde ilerlemesi için" yol alacağını söyledi.
26 Mart ile 29 Mart tarihleri arasında yapılan ve katılım oranının yüzde 41 olduğu seçimlerde Sisi, oyların yüzde 97’sini almıştı. Sisi’nin yarıştaki tek rakibi ve kendisi de Sisi taraftarı olan Musa Mustafa Musa ise oyların yüzde 2,92'sini almıştı. Seçimler öncesinde Sisi'nin seçileceğine kesin gözüyle bakılıyordu. Sisi'nin diğer rakipleri gözaltılar ve baskılar nedeniyle seçimlerden çekilmişti.
Eski genelkurmay başkanı olan Sisi, ülkenin demokratik seçimle göreve gelen ilk devlet başkanı Muhammed Mursi'yi 2013 yılında darbeyle görevden alarak iktidara gelmiş, 2014 yılında yapılan devlet başkanlığı seçimlerinde de bu göreve seçilmişti.
dpa,AFP/DÇÜ,EC
© Deutsche Welle Türkçe
Son dakika! Kuzey Irak'tan acı haber! Şehit ve yaralılar var
İYİ Partili yöneticinin oğlu şehit oldu
CHP'li isim paylaştı! 'AK Partili kadınlar partiden uzaklaşıyor'
Bakan Eşref Fakıbaba’dan ilginç yorum! 'Çok da şeyimde değil'
Dünya liderleri ayda ne kadar kazanıyor?
Esad ve YPG anlaştı!
Engelli sporcu siz nasıl birlikte oluyorsunuz sorusuna bakın nasıl verdi!
Kastamonu’da gece yarısı feci kaza! Çok sayıda yaralı var
MEB'den öğretmen adaylarına müjde! Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: Eylül'e kadar 25 bin öğretmen atayacağız
'Bu halde MR'a giremezsin' dediler, hırs yaptı 160 kilodan 92 kiloya düştü
Prens Harry ve Meghan Markle o jesti kabul etmedi!
Okuyucu Yorumları 0 yorum