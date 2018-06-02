Sisi'nin ikinci dönem devlet başkanlığı başladı

Sisi dört yıllık görev süresinde eğitim, sağlık ve kültür konularına ağırlık vereceğini söyledi.Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah el Sisi, ikinci dört yıllık devlet başkanlığı görevine başlamak için Cumartesi günü mecliste yemin etti. Mart ayında neredeyse rakipsiz bir şekilde girdiği seçimlerden geçerli oyların yüzde 97'sini alarak tekrar devlet başkanı seçilen Sisi, yemin sonrasında yaptığı konuşmada "Benimle aynı fikirde olan veya olmayan bütün Mısırlıların devlet başkanı olacağım" dedi.

596 üyeli meclisteki konuşmasında Sisi ülke olarak "ekonomik, sosyal ve siyasi zorluklar ve onların hayatın her alanına olumsuz etkileriyle karşı karşıya" olduklarını ifade etti. Uzlaşı ve birlik çağrısı yapan Sisi, "Sadece şiddet, terörizm ve radikalliği seçenler ortak alanlardan dışlanacaklardır" diye konuştu. Eğitim, sağlık ve kültür konularının ikinci görev döneminde ilgileneceği konuların başında geleceğini belirten Sisi, Mısır devletinin "uluslararası ve bölgesel ortakları ile dengeli ilişkilerini ortaklık ve çıkarların alışverişi çerçevesi içerisinde ilerlemesi için" yol alacağını söyledi.