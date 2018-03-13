Şişme bebeklere savaş açtılar

South China Morning Post'un haberine göre Zambiya Ulusal Rehberlik ve Din İşleri Bakanı Godfridah Sumaili, şişme bebeklerin satışı ve kullanımının yasa dışı olduğunu belirtti. Bakana göre şişme bebekler, müstehcen malzemelerin veya nesnelerin üretimi, bulundurulması, ithal edilmesi, satılması ve gösterilmesi yasağı kapsamına giriyor. Bu yasağın ihlali, 5 yıla varan hapis cezasını öngörüyor.

Seks bebeklerinin Zambiya gelenek ve ilkelerine aykırı olduğunu söyleyen Sumaili, "Tanrı erkek ve kadını cinsel tatmin için yarattı ama bunu, cansız nesneler yardımıyla yapmak hem erkek hem de kadınlar için ahlak dışı. Gelin yabancı görüş ve deneyimleri benimsemeyelim. Gelin sadece kim olduğumuza inanmaya devam edelim" dedi.

Polisin olayla ilgili soruşturma açtığı belirtilirken South China Morning Post muhabiri, Zambiya'nın başkenti Lusaka'da şişme bebeklerin satıldığı tek bir seks mağazası bulamadığını aktardı.

'AIDS VAKALARINI AZALTACAK'

Diğer yandan ‘Yurtseverler Ekonomik Kalkınmadan Yana' adlı liberal partinin lideri Sean Tembo, şişme bebeklere karşı mücadeleyi kınayarak, "Bazı erkeklerin aşağılık kompleksi var. Onlar aşkı itiraf edemezler. Eğer erkekler seks bebeklerini kullanırlarsa bu AIDS vakalarının sayısını azaltmaya yardımcı olacak" dedi.

Halihazırda Zambiya'da yetişkinlerin yüzde 12.4'ü AIDS hastası.