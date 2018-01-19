HABER

SITE: Rapçi IŞİD militanı öldü

19.01.2018 11:42 | Son Güncelleme 2 saat önce

Alman rapçi IŞİD militanı olarak anılan Denis Cuspert’in Suriye'de hayatını kaybettiği duyuruldu.

Cuspert, ABD'nin en çok aranan teröristler listesinde yer alan isimler arasındaydı.Cihatçı propaganda yapılan internet sitelerini takip eden ABD merkezli portal SITE, daha önce defalarca öldüğü iddia edilen Alman rapçi IŞİD militanı Denis Cuspert'in Suriye'de hayatını kaybettiğini duyurdu. IŞİD'e yakınlığı ile bilinen haber sitelerine dayandırılan haberde, Ebu Talha el-Almani adını alan Cuspert'in Suriye'nin Deyr ez Zor kenti yakınlarında öldürüldüğü belirtildi.Haberde, IŞİD'e yakın kaynakların Cuspert'in kanlar içindeki bir fotoğrafını yayınladığı kaydedildi. Ancak IŞİD'in Cuspert'in öldüğünü henüz doğrulamadığı aktarıldı. ABD veya Almanya'daki güvenlik birimlerinden de Cuspert'in öldüğüne dair bir açıklama yapılmadı.

SITE'nin haberinde, IŞİD'in kalesi sayılan Rakka'nın kuşatılması sırasında Cuspert'in bir çok kez yaralandığı belirtildi. Daha önce de Cuspert'in öldüğünün iddia edilmesine rağmen, bu kez fotoğrafların çok daha inandırıcı olduğuna dikkat çekildi.

IŞİD militanı Berlinli rapçi Deso Dogg

Denis Cuspert, Almanya'da rapçi Deso Dogg lakabı ile tanınıyordu. Gana kökenli Alman vatandaşı olan Cuspert, 2010 yılında Müslümanlığa geçmişti. 2014 yılında da IŞİD'e katılmıştı. Alman hükümeti tarafından "terörist" olarak nitelendirilen Denis Cuspert, 2015 yılında ABD tarafından en çok aranan teröristler listesine alınmıştı.

Cuspert, çeşitli IŞİD videolarında şiddet çağrısı yaparak radikal İslamcı saldırılar düzenleme tehdidinde bulunmuştu. Cuspert'in, Almanları IŞİD'e kazandırmak için görevlendirildiği iddia ediliyor.

dpa/JD/HS

© Deutsche Welle Türkçe

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Muş'ta yolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 29 yaralı

Son dakika! Muş'ta yolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 29 yaralı

Türkiye'ye kötü haber! İşte 19 Ocak İstanbul hava durumu

Türkiye'ye kötü haber! İşte 19 Ocak İstanbul hava durumu

'Beyaz esaret' bastırdı! Kar fena geliyor

'Beyaz esaret' bastırdı! Kar fena geliyor

Osman Pamukoğlu'na askeri yasak

Osman Pamukoğlu'na askeri yasak

Ağzını çorapla kapattığı eşini 2,5 saat boyunca 38 yerinden bıçakladı!

Ağzını çorapla kapattığı eşini 2,5 saat boyunca 38 yerinden bıçakladı!

Afrin'e harekat planı hazır: Yönetecek komutan da belli oldu

Afrin'e harekat planı hazır: Yönetecek komutan da belli oldu

İlginizi Çekebilir

ABD'den Afrin operasyonu açıklaması! Türkiye'ye flaş çağrı

ABD'den Afrin operasyonu açıklaması! Türkiye'ye flaş çağrı

Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan Afrin açıklaması

Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan Afrin açıklaması

ABD'den son dakika mesaj: Türkiye'ye açıklama borcumuz var

ABD'den son dakika mesaj: Türkiye'ye açıklama borcumuz var

Son dakika: ABD terör ordusunda geri adım attı!

Son dakika: ABD terör ordusunda geri adım attı!

ABD'de yeni eyalet! Bağımsızlık ilan ettiler...

ABD'de yeni eyalet! Bağımsızlık ilan ettiler...

Diğer Haberler
İngiltere'de alarm! Yollar kapatıldı!

İngiltere'de alarm! Yollar kapatıldı!

Havada dört saat dehşet! Çığlıklar yükseldi

Havada dört saat dehşet! Çığlıklar yükseldi

Afrin'e doğru: Azez'e ÖSO takviyesi... Türk bayraklarıyla gittiler!

Afrin'e doğru: Azez'e ÖSO takviyesi... Türk bayraklarıyla gittiler!

'Erdoğan ABD’ye sert çıkarken, ÖSO temasa geçti' Olay iddia!

'Erdoğan ABD’ye sert çıkarken, ÖSO temasa geçti' Olay iddia!

Rus lider Putin buz gibi suya girdi!

Rus lider Putin buz gibi suya girdi!

Reza Zarrab ve Mehmet Hakan Atilla’ya: Türk ve ABD’li yetkililerle ne konuştunuz?

Reza Zarrab ve Mehmet Hakan Atilla’ya: Türk ve ABD’li yetkililerle ne konuştunuz?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.