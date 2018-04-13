Siyasetçilerden ABD'ye itidal çağrısı

Birçok siyasetçi gerginliğin tırmandırılmaması çağrısı yaptı.Suriye'nin Duma kasabasında düzenlendiği iddia edilen kimyasal saldırıya yanıt vermeye hazırlanan ABD'nin atacağı adım merakla beklenirken, siyasetçilerden ABD ve müttefiklerine uyarı içerikli mesajlar geldi.

Suriye rejimine askeri yanıt verilmesi planlarında ABD Başkanı Donald Trump'ı destekleyen İngiltere hükümetine muhalefet tepki gösterdi. İngiltere İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn, "Trump'ın Suriye ile ilgili talimatlarını beklemek yerine Duma'daki kimyasal saldırı iddialarının BM tarafından bağımsız bir şekilde incelenmesi için baskı yapılması gerektiğini" söyledi. Corbyn yaptığı açıklamada, olası bir askeri müdahale öncesinde mutlaka parlamento ile istişarede bulunulması gerektiğini belirterek, "Parlamentonun askeri müdahalelerde söz hakkı olması gerekir" dedi.

İngiltere'de dün yapılan Bakanlar Kurulu toplantısında Suriye konusunda harekete geçmenin gerekli olduğu kararına varılmıştı. Hükümet sözcüsü yaptığı açıklamada "insani felaketin hafifletilmesi ve Esad yönetiminin yeni kimyasal silah kullanımının engellenmesi için önlemlerin alınması gerektiğini" belirtti. Ancak hangi önlemlerin alınması gerektiği konusunda bir bilgi vermedi.