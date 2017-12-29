Siyasette başarıyı yakalayan sporcular

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Batı Afrika ülkesi Liberya'nın yeni devlet başkanı seçilen eski futbol yıldızı George Weah, siyasete gözünü diken ilk sporcu değil.

Halkın önünde olmaları, belki de rekabetçi ruhları sayesinde çok sayıda sporcu siyaset arenasında kendilerine yer açmayı denedi. Birçoğu Weah gibi siyasetin en üst kademesine yükselemedi belki ama önemli izler bıraktı.

George Weah'ın yoksul bir mahallede top koşturarak başladığı kariyeri onu Avrupa'nın en iyi futbol kulüplerine kadar taşıdı.

AC Milan, Chelsea ve Paris St-Germain'in de aralarında bulunduğu çok sayıda takımın yıldızı olan Weah, daha sonra siyasete gözünü dikti.

Başarısız birkaç denemeden sonraysa, 2014'te senato üyesi seçildi. Weah şimdi de devlet başkanlığı koltuğuna oturmaya hazırlanıyor.

Peki siyasette başarılı olabilmiş dünyadaki diğer sporcular kimler?

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