Siyasi partiler arasında 24 Haziran trafiği

İYİ Parti lideri Akşener CHP lideri Kılıçdaroğlu ile AKP Parti Sözcüsü Ünal ve Grup Başkanvekili Elitaş ise BBP Genel Başkanı Destici ile görüştü.24 Haziran'daki cumhurbaşkanlığı ve genel seçim nedeniyle siyasi partiler arasında görüşmeler sürüyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi. İki lider Ankara'da CHP Genel Merkez'inde buluştu. Basına kapalı olarak gerçekleşen buluşmanın ardından iki lider ortak bir basın toplantısı düzenledi.

İlk olarak söz alan Meral Akşener ziyaretin nedenini, "Kendilerine gösterdiktleri o üstün demokrasi hamlesine yönelik teşekkür etmek amaçlı" sözleriyle açıkladı. Akşener, "Çok kirli bir senaryoyu ortadan kaldıran bir sonuçla karşı karşıyayız. Türkiye'de demokrasinin, milletin sesinin, hukukun üstünlüğünün gerçekleşmesi için gerekeni yapmak üzere onlar bir adım attılar biz de kendilerine teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Akşener: Adaylığım sürüyor

Partisinin 25 Ekim 2017 tarihinde kurulduğunu 1 Nisan'da ise olağanüstü 1.kurultayı yaptığını söyleyen Akşener, orada da ilan ettiği gibi İYİ Parti'nin yüz bin imza ile cumhurbaşkanı adaylığını sürdürdüğünü vurguladı.