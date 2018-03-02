Skandal! Öğrencisine cinsel ilişki ve uyuşturucu öğretti

Florida'da yaşayan 26 yaşındaki ortaokul öğretmeni Stephanie Peterson önceki gün tutuklandı. Polis genç öğretmenin Kasım ayından beri 14 yaşındaki öğrencisiyle ilişki yaşadığını bildirdi.
Öğrencinin ifadesinde, çıplak fotoğraflar gönderen fen bilgisi öğretmeninin onunla cinsel ilişkiye girdiği bilgisi yer aldı. Çocuk ayrıca öğretmeninin kendisin uyuşturucuyu nasıl içmesi gerektiğini anlattığını itiraf etti. Öğrencinin bu ilişki yüzünden derslerinden geri kaldığını ifade ettiği belirtildi.
Bu hafta Pazartesi günü görevinden istifa eden öğretmen, dün polis tarafından tutuklandı. 25 bin dolar kefaletle serbest kalabileceği belirtilen Stephanie Peterson'un 2015'ten beri evli olduğu ortaya çıktı.
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