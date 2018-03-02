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Skandal! Öğrencisine cinsel ilişki ve uyuşturucu öğretti

DÜNYA HABERLERİ  | 02.03.2018 08:03 | Son Güncelleme

ABD’de 26 yaşındaki evli ortaokul öğretmenin, 14 yaşındaki öğrencisiyle ilişkisi olduğu ortaya çıkı. Öğretmenin çocukla ilişkiye girdiği ve ona uyuşturucu aldığı iddia edildi.

Skandal! Öğrencisine cinsel ilişki ve uyuşturucu öğretti

Florida'da yaşayan 26 yaşındaki ortaokul öğretmeni Stephanie Peterson önceki gün tutuklandı. Polis genç öğretmenin Kasım ayından beri 14 yaşındaki öğrencisiyle ilişki yaşadığını bildirdi.

Öğrencinin ifadesinde, çıplak fotoğraflar gönderen fen bilgisi öğretmeninin onunla cinsel ilişkiye girdiği bilgisi yer aldı. Çocuk ayrıca öğretmeninin kendisin uyuşturucuyu nasıl içmesi gerektiğini anlattığını itiraf etti. Öğrencinin bu ilişki yüzünden derslerinden geri kaldığını ifade ettiği belirtildi.

ogretmen

Bu hafta Pazartesi günü görevinden istifa eden öğretmen, dün polis tarafından tutuklandı. 25 bin dolar kefaletle serbest kalabileceği belirtilen Stephanie Peterson'un 2015'ten beri evli olduğu ortaya çıktı.

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ABD öğrenci öğretmen

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
öğretmene bak. bize denk gelmez.
böyle güzel bir öğretmenim olmadı ..
Bırak uyuşturucuyu zehir verse içerim gıkım çıkmaz :) Milletteki lükse bak.
Türkiyem her gün bu ve buna benzer skandallar ile güne uyanıyor sen ve diğer senin gibi düşünen patates beyinliler nasıl oluyor da böyle sapıkça görüşlerinizi beyan edebiliyorsunuz #insanlik ölmüş#
Hey Teacher
mynet haberi skandal die yorumlamış bizimkiler böyle bir öğretmen bize denk gelmiyor yazmış :D gülermisiniz ağlarmısınız
bizim ülkede erkek taciz tecavüzü hat safhada ecnebilerin ülkesine bak oof of
haberin nekadar yalan olduğu ortada. tr fazla olunca birazdan ordan burdan eklemek için uyduruldugu çok belli. bizim ülkemiz son 10 yılda bütün hocalar sapık oldu diğer hocalar görevden alınınca yerine bunlar geldi
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