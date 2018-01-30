Skandal! Otizmli çocuklarına zorla çamaşır suyu içiren tarikatçı aileler

Ağartıcının otizm dahil neredeyse tüm hastalıkları iyileştirdiğine ‘inanan’ kilisenin gizlice bu gerçek dışı iddiayı yayması, bazı umutsuz ebeveynlerin çocuklarına zorla zehirli kimyasalı içirmesine yol açtı. Konu İngiltere’de polis soruşturması altında. Bazı çocuklara ise ‘davranışsal durumlara yol açan parazitleri vücuttan attığı' iddiasıyla çamaşır suyu lavmanı yapıldığı belirtiliyor. Kilise ve aralarında Danny Glass adında eski bir uyuşturucu bağımlısının da yer aldığı niteliksiz kişiler, çamaşır suyunun lavman olarak kullanımını teşvik ediyor. ÇAMAŞIR SUYUNDAN BİLE AĞIR, ENDÜSTRİYEL BİR ÜRÜN Çocuklara verilen zehirli kimyasalın, evlerde kullanılan çamaşır suyundan çok daha ağır, endüstriyel bir ağartıcı olduğu belirtiliyor. İngiliz tabloid gazetesi Sunday People'ın haberine göre, altı kişilik özel polis ekibi çocuklarına zorla bu kimyasalları verdiğinden şüphelenilen ailelerle ilgili ülke çapında bir soruşturma başlattı. KİLİSE GİZLİCE YAYIYOR ABD'nin Los Angeles kentinde şubesi bulunan tartışmalı ‘Yaratılış II' kilisesi tarafından ortaya atılan bu tehlikeli ve bilim dışı uygulama, gizli sosyal medya grupları ve kilisenin bazı ülkelerde yaptığı toplantılar aracılığıyla yayılıyor.

Scientology tarikatının eski bir üyesi olan Jim Humble tarafından kurulan kilise, gerçeğe aykırı olarak bu kimyasalların yalnızca otizmi değil, neredeyse her hastalığı iyileştirdiğini ileri sürüyor. Kilise, otizme neden olduğunu ileri sürdüğü patojen ve parazitleri ağartıcının öldürdüğünü savunuyor. İddianın kesinlikle doğru olmadığı ve zehirli kimyasalların kullanımının ölüme sebebiyet verebileceği ısrarla belirtilse de, bazı umutsuz ebeveynlerin çocuklarına bu endüstriyel güçteki ağartıcıyı zorla içirdikleri belirtiliyor. Tedavisi henüz bulunamamış olan otizm, Birleşik Krallık'ta her yüz çocuktan birinde görülmekte. KANSER VE PARKINSON'A DA İYİ GELDİĞİNE KENDİLERİNİ İNANDIRMIŞLAR! ABC News ve Eyewitness News tarafından yapılan 2016 yılında bir araştırma, ABD'nin Kaliforniya eyaletinde, kilisenin bazı kimyasalları karıştırarak elde edilen bu güçlü ağartıcının çocuklara içirilmesini teşvik eden gizli bir yeraltı şebekesi olduğunu ortaya çıkarmıştı. Kilise ‘mucize', ‘mucize çözelti' gibi isimler taktığı zehirli kimyasalların otizmin yanı sıra kanser, Parkinson gibi hastalıkları da iyileştirdiğini savunuyor.

BİR KİŞİ ÖLDÜ, BAZI ÜLKELER ÇÖZELTİYİ YASAKLADI Ebeveynlerin zehirli kimyasalları çocuklarına ne kadar süre boyunca ve hangi dozda içirdikleri belirsiz. Ancak İngiliz basınında yer alan bilgilere göre, kapalı bir sosyal medya grubunda yapılan yazışmalarda bir anneye "3-6 ay boyunca günde bir kez" çocuğuna bu ağartıcıyı içirmesi söyleniyor. Başka bir kişiye ise birer gün arayla kullanması öneriliyor. Kilisenin zehirli kimyasal kullanımını teşvik etmesi sonucu daha önce bir kişinin öldüğü ve bazı kişilerin ciddi sağlık problemleri yaşadığı belirtiliyor. ÖLÜMCÜL VE SAĞLIĞA AĞIR HASAR VEREBİLİR Gazeteye konuşan hekim Jeff Foster, bu ağartıcının kaç kez ve hangi dozda kullanırsa kullanılsın sağlığa ağır hasar verebileceğine dikkat çekti. "Uzun süreli kullanılırsa bağırsak, mide ve yemek borusunda iltihaplanmaya neden olur. Bir aşamada bir şeyler patlar ve kanamadan ölürsünüz" diyen Foster, kimyasalın tahriş edici etkisinin altını çizdi. ‘OTİZM İLAÇLA ORTADAN KALKMAZ' "Otizm, herhangi bir ilaç tedavisine uygun olmayan nöro-gelişimsel bir hastalıktır. Yaşamın erken evrelerinde ya da rahimde gelişir. Bunu tersine çeviremezsiniz" ifadelerini kullanan Foster, kilisenin iddialarının peşinden gidilmemesi gerektiğini bir kez daha hatırlattı.