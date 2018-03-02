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Skandal röportajı veren terörist öldürüldü!

DÜNYA HABERLERİ  | 02.03.2018 08:59 | Son Güncelleme

Russia Today'in (RT) Arapça televizyon kanalına röportaj veren ve sivil kıyafet itirafında bulunan YPG'li teröristin Afrin kırsalında öldürüldüğü iddia edildi.

Rusya'nın Russia Today (RT) Arapça televizyon kanalı, Suriye'nin Türkiye sınırındaki Afrin bölgesinde bir teröristle yaptığı röportajı yayınlamıştı.

Röportajda, elinde silah bulunan teröristin sivil kıyafetler içinde olduğu görülmüştü. "Biz burada zeytinler arasında sivil kıyafetle kendimizi koruyoruz." ifadesini kullanan terörist, muhabirin "Neden sivil kıyafet giyiyorsunuz?" sorusu üzerine TSK ve ÖSO'nun Afrin içinde askeri üniformalıları hedef aldığını söylemişti. Terörist, konuşmasında, sivillerin yaşadığı köylerin içinde varlık gösterdiklerini de itiraf etmişti.

Sosyal medyada o teröristin öldürüldüğüne ilişkin fotoğraf paylaşıldı.

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Rusya Afrin Afrin operasyonu Zeytin Dalı Harekatı YPG PYD

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