Skandal röportajı veren terörist öldürüldü!

Rusya'nın Russia Today (RT) Arapça televizyon kanalı, Suriye'nin Türkiye sınırındaki Afrin bölgesinde bir teröristle yaptığı röportajı yayınlamıştı.
Röportajda, elinde silah bulunan teröristin sivil kıyafetler içinde olduğu görülmüştü. "Biz burada zeytinler arasında sivil kıyafetle kendimizi koruyoruz." ifadesini kullanan terörist, muhabirin "Neden sivil kıyafet giyiyorsunuz?" sorusu üzerine TSK ve ÖSO'nun Afrin içinde askeri üniformalıları hedef aldığını söylemişti. Terörist, konuşmasında, sivillerin yaşadığı köylerin içinde varlık gösterdiklerini de itiraf etmişti.
Sosyal medyada o teröristin öldürüldüğüne ilişkin fotoğraf paylaşıldı.
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