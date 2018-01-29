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Skandal sözler sonrası Türkiye'den açıklama! "Hiçbirini ciddiye almayacağız"

DÜNYA HABERLERİ | 29.01.2018 09:35 | Son Güncelleme 6 saat önce

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Kati Piri'nin "PKK ve benzerleri bizim için tehdit değil, bizim için DEAŞ tehdit" ifadeleriyle ilgili, "Türkiye açısından mesele açıktır. DEAŞ’la da PKK ve benzerleriyle de sonuna kadar mücadele edeceğiz. Ve bu çarpık zihniyete sahip raportörün Türkiye raporu olarak söylediklerinin hiçbirini ciddiye almayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Piri'nin ifadelerini kınayarak, "Kafalarındaki çarpıklığı bu derece açık ifade etmeleri iyi olmuş. Cümlelerle oynanan çirkin oyuna son vermişler." ifadelerini kullandı.

Çelik, Piri'nin, "Türkiye için ise DEAŞ öncelikli tehdit değil, PKK tehdit." diyerek çarpıklığın bir kısmını sürdürmeye devam ettiğine dikkati çekerek, "Teröre bakış konusundaki çirkin yaklaşımın bu kadar açık ifade edildiği azdır." görüşünü paylaştı.

Çelik, "Türkiye hem DEAŞ hem de PKK ile aynı şiddette mücadele eden tek ülkedir. Avrupa’da pek çok yerde ise PKK’nın aktif himaye gördüğü açıktır. Türkiye, DEAŞ saldırısına uğradığı zaman Avrupa’da bazı şehirlerde kamu binalarına bayrağımızın yansıtılarak dayanışma gösterildiğini gördük ama PKK saldırısına uğradığımızda bu dayanışmayı hiç görmedik." hatırlatmasında bulundu.

Çelik, şunları kaydetti:

"Piri ve benzerleri, insanlığı kendi coğrafyalarından ibaret sandığı için onları tehdit edene terörist diyor ama başkalarına saldıran teröristleri tehdit görmüyor. Teröre bakıştan önce "insana" bakışla alakalı problem olduğu çok açık. Terör örgütlerinin kendilerine ideolojik hayat sahası bulması esasında bu çarpık zihin durumundan kaynaklanıyor. Ne hazindir ki bu zihniyet, AP’de Türkiye raportörlüğü yapıyor.

Bir siyasetçinin alfabe düzeyinde bilmesi gerekenleri bilmeyen, bilse de reddeden bir zihnin Avrupa’nın en büyük parlamentosu adına raportörlük yapması trajedidir."

Çelik, Türkiye açısından meselenin açık olduğunu vurgulayarak, "DEAŞ’la da PKK ve benzerleriyle de sonuna kadar mücadele edeceğiz. Ve bu çarpık zihniyete sahip raportörün Türkiye raporu olarak söylediklerinin hiçbirini ciddiye almayacağız." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Ömer Çelik Avrupa Birliği DAEŞ

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Okuyucu Yorumları 21 yorum
siz besliyorsunuz o yüzden tehdit değil
RAPORTÖR BOZUNTUSU, TERÖR ANCAK CANINIZI ACITTIĞI ZAMAN ANLARSINIZ PKK.NIN TERÖR ÖRGÜTÜ OLDUĞUNU...
Bunu açıklayarak Avrupa Birliği'de bizim için bir tehdit olduğunu, onlardan her an herşey beklenebileceğini bir kez daha ortaya koymuştur, avrupaya karşı da artık en az diğer pkk sevici amerika ve israil kadar dikkatli ve uyanık olmamız gerekir.
Kadın yanlış bir şey söylememiş ki... Pkk onlar için tehdit değil bizim için tehdit. Doğru tespit. daeş ise bizim için 2. planda bu da doğru tespit.
@isorkum Bana değmeyen yılan bin yaşasın yani neresi doğru bunun. İnsanlık dediğin başkalarını da düşünmektir. Ayrıca avrupa ülkeleri yıllar önce PKK'yı terör örgütü olarak tanıma kararı alıp terör listesine eklemiştir ne şimdi bu döneklik.
Kadın görünümlü erkek.. sözleri sama kendisi itici .
CHP VE HDP CİDDİYE ALIR BUNU..AYDIN İNSANLAR HAK VERİR:)çareyi Erdoğan ın hasta olup ölmesinde arayan zihniyet VE BUNUN İÇİN BEDDUA EDEN ''Kİ ÇOĞU İNANÇSIZ OLUĞU HALDE'' ALKIŞ BİLE TUTAR.
bunlar hala ne konuşuyor.biz kulağımızı çoktan kapadık.oynanan oyunu artık ezberledik dunkof kafalılar
ab ve abd sizin için tehdit değilse alin hepsini kendi ulkelerinize götürün emin olun onlarda çok sevinecektir biz okul yapiyoruz yakiyorlar yol yapiyoruz baraj yapiyoruz iş makinelerini yakiyorlar hastane yapiyoruz yakiyorlar daha ne yapilmasi lazim açılım yapildi heryere cephanelik yapmışlar daha ne yapilacak bu hainlere hak ettiklerini buluyorlar işte
ermeni ve yahudi lobilerinin laflarına bakarsak yerimizde sayarız bunlara cvp dahi vermeyeceksin debelensin dursun lafı olan çıkacak abd ye söyleyecek söyleyemiyorsa bizede söyleyemez
Bu karı Ermenistan İn hangi köyünden
avrupa saf mı yoksa ... mı.?
GAVUR HER ZAMAN GAVURDUR BU HAÇLILARDAN FARKLI BİR ŞEY BEKLEMEK SAFLIK OLUR
konu basit.. Pkk ve türevleri zaten bizim terör örgütümüz o yüzden sorun yok.. ama daes i biz kurmadık korkuyoruz.
ırkımızda boyun eğmek yoktur, ne mutlu TURKUM diyene. dünya ile mucadele ediyoruz birde icimizde hain var.
meclisin önünü tıkayan AYM yi tanımayan silah yüklü TIR meselesini araştırmayan akTRRO zihniyeti sonucu
tipinde meymenet yok at hırsızı gibi kadın
karı doğru söylemiş dostunuz size tehdit olabilir mi?
HERKES NE DERSE DESİN BİZLER YETERKİ DOGRU YOLDA İLERLEYELİM ONLARIN HEVESİDE MUTLAKA BOŞA ÇIKACAKTIR HERKESLE DOST KİMSEYE GÜVENMEDEN İŞİMİZİ YAPALIM GERİSİ KOLAY
allahın ıznıyle teror orgutlerı almanya ve amerıka halkına bela olacak
Adamlar bir laf söylüyor bizimkiler mahalle karısı gibi susmak bilmiyor.
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