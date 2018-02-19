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Skandal! Yemek verip karşılığında çok iğrenç bir şey istemişler

DÜNYA HABERLERİ  | 19.02.2018 08:07 | Son Güncelleme

İngiliz Oxfam’dan sonra adı ‘yardım karşılığı seks’ skandalına karışan ikinci yardım kuruluşu ABD’li World Vision oldu. World Vision çalışanlarının, yardıma gittikleri Haitili depremzedelere cinsel ilişki karşılığı gıda dağıttığı ortaya çıktı.

Skandal! Yemek verip karşılığında çok iğrenç bir şey istemişler

ABD merkezli World Vision adlı hayır kuruluşunun bazı çalışanlarının, Haiti’de 2010 yılındaki depremin ardından ‘vicdanları sızlatan’ bir skandala karıştıkları, para ve yiyecek sağlama karşılığında yardıma gittikleri depremzedelerle cinsel ilişkiye girdikleri tespit edildi. Kuruluşun ABD’deki merkezi de, skandalı doğruladı. Bu skandala kadar saygın bir yardım kuruluşu olarak bilinen derneğin geçen yılki elçisi, İngiliz Prens Harry’nin nişanlısı, oyuncu Meghan Markle idi.

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ABD’li yıldız Markle, yardım kuruluşunun faaliyetleri kapsamında Afrika ülkesi Ruanda’ya gitmiş, çocuklarla bir araya gelmiş ve Afrika’da yoksulluğun azaltılmasına yönelik çalışmalarda yer almıştı. Geçtiğimiz günlerde de İngiliz yardım kuruluşu Oxfam’ın çalışanlarının, Haiti’deki yardıma muhtaç insanların çaresizliğinden faydalanarak onlarla seks partileri düzenlediği ortaya çıkmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Haiti Oxfam

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Okuyucu Yorumları 13 yorum
bizim chp kitlesi çağdaşlarların özendiği batı medeniyeti.
@ayrla25 HAYIR MODERLEŞMEK AMA BATI AHLAKINI ALMAMAK TÜRK ÖRF VE ADETLERİNİ KORUMAK VE AYNI ZAMANDA BAŞI AÇIĞA VE KAPALIYA DA SAYGI DUYMAK GEREKLİ
@ayrla25 google de aradım bak ne buldum. Dindar Türkiye Ensar vakfı tecavuz skandalı Karaman tecavüz skandalı Konya'da yatılı Kuran kursunda cinsel istismar 115 Hamile çocuk skandalı. Not: İslamı sünnete ve Kur'an'a uygun yaşamadıktan sonra İslam Medeniyeti diyemezsin.
İşte Çağdaş ilerici aydınlanmış modern bilimi önceleyen Batı bu.
@yedidaginaslani onu bunu bırakta senin imamın ve desteklediğin ensar vakfıyı görmezden gelip batıya laf atman da ne kadar doğru
belki de kadınlar, batılı erkekleri beğenip kendileri istekte bulunmuştur. bilinmez !
Hıhı kendinden biliyorsun herhalde böyle bir aşkın mahsulüne benziyor yorumların...
kefere bunlar ne beklenir ki
medeniyetin nirvanası
kadınlar çaresiz kaldıkları için olmuştur. herkesi kendi kadınlarınız gibi düşünmemelisiniz.
bazıları şöyle diyor bazıları böyle diyor.gecen zaman ömürden geçiyor varılacak olan yer belli.neyin kafasindasiniz.bunun tartışmasını yapacaginiza evvela kendinizi bı sorgulayin bugün ben ne yaptım.hic kufrettim mi hiç anlim secde gordumu.birinin arkasından konustum mu.el kol hareketi yaptım mi elime belime dilime hakim olabildim mi.islamda yöntem belli yol belli.etraf şirk kokuyor zaten.zalimlerden olmayın lütfen.Allah hepimizi ıslah etsin.
Bunların demokrasi getirdiği yerlerin durumu belli aman uzak dursunlar da o insanlar daha rahat ederler sömür sömür aç kalsınlar sonra bi afet olunca yardım ediyom ayağına reklam yap niyetleri kötü ve başka coğrafyada ki insanları insan bile görmedikleri için normal şeyler onlar için onların. Tabi gerçekten iyi olanlara sözüm yok
google de aradım bak ne buldum. Dindar Türkiye Ensar vakfı tecavuz skandalı Karaman tecavüz skandalı Konya'da yatılı Kuran kursunda cinsel istismar 115 Hamile çocuk skandalı. Not: İslamı sünnete ve Kur'an'a uygun yaşamadıktan sonra İslam Medeniyeti diyemezsin. Adama derler kendi çöpünü topla.
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