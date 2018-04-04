Skripal soruşturması: 'Sinir gazının kaynağını belirleyemedik'

İngiltere'nin askeri laboratuvarının bulunduğu tesis Porton Down'daki bilim insanlarının, eski Rus casus Sergey Skripal ve kızını zehirleyen sinir gazının nerede üretildiğine ilişkin kesin kanıta ulaşamadıkları açıklandı.

Savunma Bilimi ve Teknolojisi Laboratuvarı'nın başkanı Gary Aitkenhead, askeri seviyedeki "noviçok'' sinir gazının kullanıldığının kesinleştiğini ve bunun muhtemelen bir devlet tarafından kullanıma sokulabileceğini söyledi.

İngiliz Sky News televizyonuna konuşan Aitkenhead, ancak bilim insanlarının tek başlarına "noviçok'' sinir gazının Rus menşeili olduğuna ilişkin bir kanıt sunamayacaklarını kaydetti.

Aitkenhead, İngiltere hükümetinin laboratuvar sonuçları ve başka kaynaklardan elde edilen bilgiler ışığında Salisbury saldırısını Rusya'nın yaptığına ikna olduğunu kaydetti.

Zehrin, Salisbury'nin 12 kilometre uzağındaki Porton Down'dan geldiği iddialarına da yanıt veren Gary Aitkenhead, "Bu tür bir şeyin bizden gelmesi ya da tesislerimizden dışarı çıkabilmesi mümkün değil" dedi.