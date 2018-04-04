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Skripal soruşturması: 'Sinir gazının kaynağını belirleyemedik'

04.04.2018 00:01 | Son Güncelleme

Rus çifte ajan Sergey Skripal ile kızına yönelik suikast girişiminde kullanılan maddeyi inceleyen İngiltere'deki askeri laboratuvarın başkanı verdiği bir röportajda, Rusya'nın olayın arkasında olduğuna ilişkin kesin kanıta ulaşamadıklarını söyledi. Bu açıklamanın ardından Kremlin'den özür talebi geldi.

Skripal soruşturması: 'Sinir gazının kaynağını belirleyemedik'

İngiltere'nin askeri laboratuvarının bulunduğu tesis Porton Down'daki bilim insanlarının, eski Rus casus Sergey Skripal ve kızını zehirleyen sinir gazının nerede üretildiğine ilişkin kesin kanıta ulaşamadıkları açıklandı.

Savunma Bilimi ve Teknolojisi Laboratuvarı'nın başkanı Gary Aitkenhead, askeri seviyedeki "noviçok'' sinir gazının kullanıldığının kesinleştiğini ve bunun muhtemelen bir devlet tarafından kullanıma sokulabileceğini söyledi.

İngiliz Sky News televizyonuna konuşan Aitkenhead, ancak bilim insanlarının tek başlarına "noviçok'' sinir gazının Rus menşeili olduğuna ilişkin bir kanıt sunamayacaklarını kaydetti.

Aitkenhead, İngiltere hükümetinin laboratuvar sonuçları ve başka kaynaklardan elde edilen bilgiler ışığında Salisbury saldırısını Rusya'nın yaptığına ikna olduğunu kaydetti.

Zehrin, Salisbury'nin 12 kilometre uzağındaki Porton Down'dan geldiği iddialarına da yanıt veren Gary Aitkenhead, "Bu tür bir şeyin bizden gelmesi ya da tesislerimizden dışarı çıkabilmesi mümkün değil" dedi.

Kremlin'den özür talebi

Salisbury kentinde 4 Mart günü eski Rus çifte ajan Sergey Skripal ile kızına yönelik suikast girişimi, Batı ile Rusya arasında son yılların en büyük diplomatik krizine yol açmıştı.

İngiltere hükümeti saldırıdan Rusya'yı sorumlu tutarken, Moskova iddiaları reddediyor.

İngiltere ve müttefikleri ile Rusya karşılıklı olarak onlarca diplomatı sınır dışı etmişlerdi.

Aitkenhead'in açıklamalarının ardından ise Kremlin'den özür talebi geldi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sözcüsü Dmitry Peskov, İngiltere'nin "hiçbir temeli olmayan çılgınca suçlamaları" nedeniyle Rusya'dan özür dilemesi gerektiğini kaydetti.

İngiltere hükümeti ise laboratuvar sonuçlarının eldeki bilgilerin sadece bir parçası olduğunu, Rusya'nın noviçok sinir gazını son 10 yıldır ürettiğine ilişkin ellerinde kanıt olduğunu söylüyor.

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü Rusya'nın talebiyle Çarşamba günü Hollanda'da konuyu görüşmek üzere toplanacak.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ankara ziyareti sırasında, bu toplantının olaya bir açıklık getirmesini umduğunu söyledi.

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