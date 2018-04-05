Skripal’in kızı ilk kez konuştu

Rusya da olayın ciddi ve sorumlu bir şekilde araştırılması talebini yineledi.İngiltere'nin Salisbury kentinde babası Rus eski çifte ajan Sergey Skripal ile birlikte zehirle saldırıya uğrayan Yulya Skripal kendine geldikten sonraki ilk açıklamasını yaptı. Yulya Skripal, İngiliz emniyet teşkilatı Scotland Yard yetkilileri aracılığı ile yaptığı yazılı açıklamada, "Bir haftadan daha uzun bir süre önce kendime geldim ve her geçen gün daha da iyileştiğimi söylemekten memnunum” dedi.

Açıklamaya göre, 33 yaşındaki Yulya Skripal “Eminim ki bütün bu olaylardan dolayı aklımın biraz karışık olduğunu tahmin ediyorsunuz ve iyileşme sürecinde benim ve ailemin özel hayatına saygı göstereceğinizi umuyorum” ifadesini kullandı. Yulya Skripal, iyileşmesine katkı sağlayanlara da teşekkür etti.

Salisbury Hastanesi tarafından yapılan açıklamada da, Yulya Skripal'in sağlık durumunun iyiye gittiği, ancak 66 yaşındaki Sergey Skripal'in durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Yulya Skripal, 4 Mart Pazar günü Salisbury'de bir alışveriş merkezinin dışındaki bir bankta babası ile birlikte baygın halde bulunmuş ve hastaneye kaldırılmıştı. Salisbury Hastanesi’nden geçen Perşembe günü yapılan açıklamada, Yulya Skripal’in sağlık durumunda iyileşme kaydedildiği ve artık hayati tehlikeyi atlattığı belirtilmişti. İngiliz yayın kuruluşu BBC de, Yulya Skripal’in kendine geldiğini ve konuşabildiğini duyurmuştu.