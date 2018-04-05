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Skripal’in kızı ilk kez konuştu

05.04.2018 19:01 | Son Güncelleme

Eski çifte ajan Skripal’in kızı Yulya Skripal ilk kez konuşarak, olaylar karşısında “aklının biraz karışık” olduğunu söyledi.

Skripal’in kızı ilk kez konuştu

Rusya da olayın ciddi ve sorumlu bir şekilde araştırılması talebini yineledi.İngiltere'nin Salisbury kentinde babası Rus eski çifte ajan Sergey Skripal ile birlikte zehirle saldırıya uğrayan Yulya Skripal kendine geldikten sonraki ilk açıklamasını yaptı. Yulya Skripal, İngiliz emniyet teşkilatı Scotland Yard yetkilileri aracılığı ile yaptığı yazılı açıklamada, "Bir haftadan daha uzun bir süre önce kendime geldim ve her geçen gün daha da iyileştiğimi söylemekten memnunum” dedi.

Açıklamaya göre, 33 yaşındaki Yulya Skripal “Eminim ki bütün bu olaylardan dolayı aklımın biraz karışık olduğunu tahmin ediyorsunuz ve iyileşme sürecinde benim ve ailemin özel hayatına saygı göstereceğinizi umuyorum” ifadesini kullandı. Yulya Skripal, iyileşmesine katkı sağlayanlara da teşekkür etti.

Salisbury Hastanesi tarafından yapılan açıklamada da, Yulya Skripal'in sağlık durumunun iyiye gittiği, ancak 66 yaşındaki Sergey Skripal'in durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Yulya Skripal, 4 Mart Pazar günü Salisbury'de bir alışveriş merkezinin dışındaki bir bankta babası ile birlikte baygın halde bulunmuş ve hastaneye kaldırılmıştı. Salisbury Hastanesi’nden geçen Perşembe günü yapılan açıklamada, Yulya Skripal’in sağlık durumunda iyileşme kaydedildiği ve artık hayati tehlikeyi atlattığı belirtilmişti. İngiliz yayın kuruluşu BBC de, Yulya Skripal’in kendine geldiğini ve konuşabildiğini duyurmuştu.

Rusya'dan ciddi ve sorumlu soruşturma talebi

Öte yandan, eski çifte ajan Skripal ve kızının zehirlenmesinin ardından İngiltere ile Rusya arasında başlayan gerginlik sürüyor. İngiltere Skripal ve kızının zehirlenmesinden Rusya’yı sorumlu tutarken, Rusya bu iddiayı kesinlikle reddediyor. Konu Rusya'nın talebiyle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından da ele alınacak.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'da yaptığı bir konuşmada İngiltere ve Londra’ya destek veren ülkeleri eleştirerek, “düşmanca eylemlere karşı uygun yanıtlar vermeyi sürdüreceklerini” söyledi. Gerçeğin aydınlatılmasını istediklerini vurgulayan Lavrov, Kimyasal Silah Sözleşmesi'nin hükümlerine uygun olarak "ciddi ve sorumlu” bir soruşturma yürütülmesini talep ettiklerini belirtti. Lavrov, Kimyasal Silah Sözleşmesi temelinde sordukları "meşru sorulara da" yanıt beklediklerini ifade etti.

Rusya, geçen hafta sonunda Skripal olayına ilişkin olarak İngiltere’ye 27 sorudan oluşan bir liste göndermişti. Listede, saldırıda kullanılan zehirli maddenin nerede, hangi yöntemle tespit edildiği gibi sorular yer alıyor. Rusya bunun yanı sıra, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü’nden de (OPCW) 13 soruya yanıt istemişti. Rusya, Londra'nın OPCW'den nasıl bir yardım istediği, İngiltere'ye gönderilen OPCW heyetinde hangi uzmanların yer aldığı, konuyla ilgili raporun hazırlanmasının ne kadar süreceği, Fransa'nın da konuyla ilgili incelemeler yapıp yapmadığı gibi sorulara yanıt arıyor.

Rus Büyükelçi: Şeffaf olması halinde OPCW'nin raporunu kabul ederiz

OPCW de Skripal ve kızına yönelik saldırıda kullanılan zehire yönelik incelemelerde bulunuyor. Olay yerinden numuneler ve Skripallerden kan örnekleri alan OPCW uzmanlarının yaptıkları incelemelerin sonuçlarını önümüzdeki hafta açıklaması bekleniyor.

Rusya’nın Londra Büyükelçisi Aleksander Yakovenko, inceleme sürecinin şeffaf olması halinde, uluslararası kimyasal silah uzmanlarının sunduğu raporu kabul edeceklerini açıkladı. Yakovenko, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Rusya’nın incelemelere hangi uzmanların katıldığını bilmek istediğini söyledi.

Rusya'nın OPCW daimi temsilcisi, Çarşamba günü numunelere ilişkin incelemelere Moskova’nın katılmasının engellenmesi durumunda söz konusu sonuçları kabul etmeyeceklerini açıklamıştı.

Reuters,dpa,AP/JD,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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