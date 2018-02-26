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Slovakya'da 27 yaşındaki araştırmacı gazetecinin öldürülmesine büyük tepki

26.02.2018 22:12 | Son Güncelleme

Slovakya'da 27 yaşındaki araştırmacı gazeteci Jan Kuciak, kız arkadaşıyla birlikte Pazar günü evindeyken uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Kara para aklama konularında araştırmalar yapan Kuciak'ın öldürülmesi, ülkede büyük tepki çekti.

Slovakya'da 27 yaşındaki araştırmacı gazetecinin öldürülmesine büyük tepki

Slovakya'da 27 yaşındaki araştırmacı gazeteci Jan Kuciak'ın dün kimliği belirsiz kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırıda kız arkadaşı ile birlikte öldürülmesi büyük tepki topladı.

Avrupa'nın en büyük medya gruplarından biri olan Almanya merkezli Axel Springer bünyesindeki Aktuality.sk haber portalı için araştırma dosyaları hazırlayan Kuciak bir süredir inşaat sektörü ve bu sektör üzerinden vergi cennetlerine aktarılan paraların izini sürüyordu.

Kuciak'ın son zamanlarda üzerinde çalıştığı dosya, inşaat alanında ülkenin en önde gelen iki işadamı Ladislav Basternek ve Marian Kocner'in yürüttüğü büyük projelere odaklanıyordu.

Gazetecinin araştırmaları, Basternek ve Kocner'in inşa ettiği konut projesinde satın alınan gayrimenkullerden gelen edilen vergi iadelerinin aşağı yukarı konutun fiyatına denk olduğunu ortaya çıkardı.

Ayrıca her iki inşaat şirketinin de üst düzey siyasilerle yakın ilişkiler içinde olduğu belirtiliyor. Aralarında içişleri bakanının da bulunduğu bazı kabine üyelerinin bu iş adamlarının yaptığı konut projelerine yatırım yaptıkları anlaşıldı.

Axel Springer, cinayetin Kuciak'ın vergi kaçakçılığını ortaya çıkaran haberleri nedeniyle işlendiğinden kuşku duymadıklarını ve şirket geri adım atmayıp, araştırmalara devam edeceklerini açıkladı.

Slovak basınında, Kuciak'ın kendisine ve ailesine yönelik bazı tehditler geldiği gerekçesiyle polise başvurduğu ancak kendisine kaydadeğer bir koruma verilmediği ifade edildi.

Cinayete büyük tepki

Kuciak'ın öldürülmesi Slovakya'da çok geniş kesimlerin tepkisini çekti.

Sosyal medya üzerinden, Kuciak'ı "basın özgürlüğü kahramanı" olarak nitelendiren ve Slovakya'nın bir "mafya devletine" dönüşebileceği kaygılarını dile getiren çok sayıda mesaj atıldı.

Ayrıca gazetecilerin korunması için daha geniş önlemler alınmasıyla ilgili tartışma da başladı.

Sivil toplum kuruluşlar ve basın örgütleri de 13 Mart'ta gazetecinin anısında büyük bir gösteri düzenleyeceklerini açıkladılar

Slovakya basını, katillerin ortaya çıkarılmasını Slovakya demokrasisi için bir "namus borcu" olduğunu vurguladı.

Slovakya'da 27 yaşındaki araştırmacı gazetecinin öldürülmesine büyük tepki

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