Slovakya'da 27 yaşındaki araştırmacı gazetecinin öldürülmesine büyük tepki

Slovakya'da 27 yaşındaki araştırmacı gazeteci Jan Kuciak'ın dün kimliği belirsiz kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırıda kız arkadaşı ile birlikte öldürülmesi büyük tepki topladı.

Avrupa'nın en büyük medya gruplarından biri olan Almanya merkezli Axel Springer bünyesindeki Aktuality.sk haber portalı için araştırma dosyaları hazırlayan Kuciak bir süredir inşaat sektörü ve bu sektör üzerinden vergi cennetlerine aktarılan paraların izini sürüyordu.

Kuciak'ın son zamanlarda üzerinde çalıştığı dosya, inşaat alanında ülkenin en önde gelen iki işadamı Ladislav Basternek ve Marian Kocner'in yürüttüğü büyük projelere odaklanıyordu.

Gazetecinin araştırmaları, Basternek ve Kocner'in inşa ettiği konut projesinde satın alınan gayrimenkullerden gelen edilen vergi iadelerinin aşağı yukarı konutun fiyatına denk olduğunu ortaya çıkardı.

Ayrıca her iki inşaat şirketinin de üst düzey siyasilerle yakın ilişkiler içinde olduğu belirtiliyor. Aralarında içişleri bakanının da bulunduğu bazı kabine üyelerinin bu iş adamlarının yaptığı konut projelerine yatırım yaptıkları anlaşıldı.