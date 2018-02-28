Slovakya'da araştırmacı gazeteci Kuciak cinayetinden sonra üç siyasetçi istifa etti

Troskova ve Jasan, ortak açıklamalarında görevlerini kötüye kullanmadıklarını ve cinayetle ilgili olmadıklarını söyledi ve soruşturma boyunca görevlerinden ayrıldıklarını duyurdu.

Başbakan Fico'nun partisi SMER üyesi Kültür Bakanı Marek Madaric de cinayetler sonrası bir bakan olarak tek seçeneğinin istifa olduğunu belirtip görevinden ayrıldı.

Slovakya'da nişanlısıyla birlikte öldürülen araştırmacı gazeteci Jan Kuciak'ın İtalyan suç örgütleriyle siyasetçiler arasındaki ilişkileri yazdığı ama bitiremediği haberinde adı geçen siyasetçiler, soruşturma sona erene kadar görevlerinden istifa ettiklerini duyurdu.

Danışmanlar, isimlerinin Başbakan Fico'ya karşı siyasi mücadelede kullanılamayacağını söyledi ve "Bazı siyasetçiler ve medya isimlerimizi bu suçlarla ilişkilendirme teşebbüsünde bulunuyor" dedi.

Slovakya'da öldürülen ilk gazeteci

Fico, Salı günkü basın açıklamasında cinayetlerin çözümü için bilgi vereceklere 1 milyon euro ödül verileceğini söyledi.

Muhalif partilerin ve medyanın cinayetleri 'siyasi araç olarak kullanmasını' eleştiren Fico, "Masum kişileri hiçbir kanıt olmadan bu çifte cinayetle ilişkilendirmeyin" dedi.

27 yaşındaki Slovak araştırmacı gazeteci Kuciak ve nişanlısı Martina Kusnirova, geçen hafta sonu evlerinde vurularak öldürülmüştü.

Polis Kuciak cinayetinin gazetecinin araştırdığı haberle ilgili olabileceğini söylemişti.

Cinayet sonrası istifa eden Kültür Bakanı Marek Madaric, 'kendi görev süresinde bir gazetecinin öldürülmesinin kabul edilemez olduğunu' söyledi.

Kuciak'ın Slovakya'nın doğusundaki İtalyan iş adamları, İtalyan mafyası ve siyasetçilerle ilgili araştırması, Uluslararası Organize Suç ve Yolsuzluk Haberleri Projesi (OCCRP), Çek Araştırmacı Gazetecilik Merkezi ve İtalya Araştırmacı Gazetecilik Projesi ile ortak yürütülüyordu.