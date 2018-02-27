Slovakya’da gazeteci cinayeti

Polis cinayetin nedeninin gazetecinin işiyle ile ilgili olabileceğini belirtirken hükümet cinayetle ilgili bilgi paylaşanlara bir milyon euro vereceğini açıkladı.Slovakya’nın aktuality.sk haber portalında muhabir olarak çalışan 27 yaşındaki araştırmacı gazeteci Jan Kuciak ile sevgilisi Martina Kusnirova, başkent Bratislava’nın 65 kilometre kadar doğusunda yer alan Velka Maca'daki evlerinde Pazar günü ölü bulundu.

Yakınlarının Kuciak ile Kusnirova'ya erişememesi üzerine polise haber vermesi ve polisin evlerine gitmesiyle ortaya çıkan cinayet ülkede şok etkisi yarattı.

İki cinayet ile ilgili soruşturma başlatan polis, Kuciak ile sevgilisinin öldürülme sebebinin "büyük bir ihtimalle gazetecinin araştırma işleriyle ilintili” olduğunu söyledi. Polis ayrıca Kuciak'ın göğsünden, Kusnirova’nın ise başından vurularak öldürüldüğünü belirtti.

"Vahşi bir suikast"

Aktuality.sk’nın yayıncısı Axel Springer yayınladığı açıklamada, “Jan Kuciak ve partnerinin açık bir şekilde vahşi bir suikaste kurban gittiği haberi karşısında şoka uğramış ve afallamış durumdayız” dedi.