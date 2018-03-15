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Slovakya'da gazeteci cinayeti başbakanın istifasını getirdi

15.03.2018 18:55 | Son Güncelleme

Slovakya Başbakanı Robert Fico, araştırmacı gazeteci Jan Kuciak ve nişanlısı Martina Kusnirova'nın evlerine düzenlenen bir saldırıda öldürülmeleri sonrası yayılan protesto gösterilerinin ardından istifa etti. Fico'dan önce Slovakya Emniyet Genel Müdürü ve İçişleri Bakanı da görevden ayrılmıştı. Tarık Demirkan'ın haberi.

Slovakya'da gazeteci cinayeti başbakanın istifasını getirdi

Slovakya Başbakanı Robert Fico, araştırmacı gazeteci Jan Kuciak ve nişanlısı Martina Kusnirova'nın geçen ay evlerine düzenlenen bir saldırıda öldürülmeleri sonrası yayılan protesto gösterilerinin ardından istifa etti. Fico'dan önce Slovakya Emniyet Genel Müdürü ve İçişleri Bakanı da görevden ayrılmıştı.

27 yaşındaki Jan Kuciak, ülkede inşaat sektöründe aklanan kara parayı ve rant kavgasını araştırıyordu.

Kuciak, Slovakya'da İtalyan mafyası ve siyaset dünyası arasında kirli ilişkiler ağı olduğunu ve bu çıkar ilişkilerinin hükümete, hatta Fico'nun yakın çevresine kadar uzandığını iddia ediyordu.

Gazetecinin öldürülmesinin ardından Slovakya'da pek çok büyük şehirde gösteriler başladı.

Göstericiler mafya ve siyasetçiler arasındaki ilişkiler ağının resmen soruşturulmasını talep etti.

Ağır iddialar hükümeti hedef haline getirdi.

Sonunda koalisyon ortaklarından, Macar azınlığı temsil eden Most-Hid Partisi'nin de muhalefetin gensoru önergesine katılmasıyla birlikte zor durumda kalan hükümet direnme gücünü kaybetti.

Jan Kuciak

Koşullu istifa

İçişleri Bakanı Robert Kalinak'tan sonra Sosyal Demokrat Smer Partisi'nin lideri Başbakan Robert Fico da istifa etti.

Robert Fico, Devlet Başkanı Andrej Kiska'ya sunduğu istifasını bazı koşullara bağladı. Fico, Slovakya'da erken seçimlere gidilmemesini ve yeni başbakanının da yine kendi partisinden olmasını talep etti.

Gelişmeler Robert Fico'nun talep ettiği koşullar doğrultusunda anlaşmaya varıldığını gösteriyor.

Başbakan Yardımcısı Peter Pellegrini'nin Slovakya'nın yeni başbakanı olması bekleniyor.

Slovakya basını, Başbakan Fico'nın Devlet Başkanı Kiska'ya yeni hükümeti desteklediğini beyan eden 79 milletvekilinin dilekçesini de sunduğunu bildirdi. Bu da 150 sandalyeli Slovakya Parlamentosu'nda çoğunluğun Pellegrini başkanlığındaki yeni hükümeti destekleyeceği anlamına geliyor.

Cinayeti protesto eden göstericiler

İstifa sokağı yatıştıracak mı?

Ancak son değişikliğin ülkede artan gerilimi dindirmek için yeterli olup olmadığı konusunda kuşkular var.

Geçen hafta devam eden gösterilerin ardından, ülkede demokrasi ve mafya siyaset sarmalının çözülmesini talep eden göstericiler Cuma günü başkent Bratislava'da büyük bir miting düzenleme kararı almışlardı.

Siyaset yorumcuları, göstericilerin, Fico hükümetinin ve koalisyonun mafya bağlantıları nedeniyle töhmet altında kaldığını düşündüklerini, dolayısıyla başbakan değişse bile içerik olarak değişmeyen bir hükümetle tatmin olmayabileceklerini vurguluyor.

Slovakya'da gazeteci cinayeti başbakanın istifasını getirdi

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