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Slovakya'daki araştırmacı gazeteci cinayetinde İtalyan mafyası şüphesi

28.02.2018 15:07 | Son Güncelleme

Slovakya'da sevgilisiyle birlikte vurularak öldürülen gazeteci Jan Kuciak cinayetinde İtalyan 'Ndrangheta mafyasının parmağı olabileceği iddia edildi. Bu arada Slovakya Başbakanı cinayetleri çözecek bilgi verenlere 1 milyon euro ödül vaat etti.

Slovakya'daki araştırmacı gazeteci cinayetinde İtalyan mafyası şüphesi

Slovakya'da sevgilisiyle birlikte vurularak öldürülen araştırmacı gazeteci Jan Kuciak cinayetinde İtalyan 'Ndrangheta mafyasının parmağı olabileceği iddia ediliyor.

İtalyan basınında bugün yer alan haberlere göre, geçen Pazar günü evinde ölü bulunan Kuciak, suç örgütleriyle politikacılar arasındaki bağlantılarla ilgili bir haber üzerinde çalışıyordu.

Kuciak, İtalya'nın Calabria bölgesi merkezli 'Ndrangheta örgütü ile Slovak siyaset çevrelerinin, AB fonlarının yönetimi konusunda işbirliği yaptığını tespit etmişti.

Kuciak'ın meslektaşlarının ifadelerine dayandırılan haberlerde, Slovak politikacılarla işbirliği yaparak AB fonlarından faydalanan 'Ndrangheta'nın, iktidar partisi Smer'e "oy topladığı" iddiasına da yer verildi.

Kuciak'ın bir iş arkadaşı, "İtalya'nın Calabria bölgesinden gelerek Slovakya'ya yerleşen bazı kişilerin, başbakanın kabinesine yakın isimlerle birlikte AB fonlarını yönetmekte olduğunu keşfetmişti" dedi.

AB fonlarının mafyaya transferi

Bir başka meslektaşı da, "Slovakya'da yaşayan ve 'Ndrangheta ile bağlantılı oldukları kanıtlanan İtalyanlara yasa dışı şekilde Avrupa fonlarının transfer edilmesiyle ilgili bir haber üzerinde çalışıyordu" dedi.

Slovak Emniyet Müdürü Tibor Gaspar, Kuciak'ın öldürülmesinin "büyük ihtimalle araştırmacı gazetecilik faaliyetiyle bağlantılı olduğunu" söyledi. Gaspar, soruşturmada İtalyan ve Çek polisiyle işbirliği yapıldığını da söylerken bu iki ülkenin nasıl bir bağlantısı olduğunu açıklamadı.

Slovakya Başbakanı Robert Fico cinayetleri çözecek bilgi verenlere 1 milyon euro ödül vaat etti.

İtalya'da Parlamento Mafyayla Mücadele Komisyonu tarafından geçen hafta yayımlanan bir raporda Calabria merkezli 'Ndrangheta için "en zengin, sert ve güçlü suç örgütü" deniliyordu.

Raporda, 'Ndrangheta hakkında, "Calabria bölgesinde ekonomik faaliyetler ve kamu yönetimi alanında boğucu bir kontrol gücüne sahip, farklı seviyelerde de olsa ülkenin diğer tüm bölgelerine de yerleşmiş durumda ve önemli bir uluslararası profil sergiliyor" tespiti yer alıyordu.

Bu arada, Slovakya Başbakanı Robert Fico, Kuciak suikastının çözümünü sağlayacak bilgi verere bir milyon euro para ödülü vaat etti.

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