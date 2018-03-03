Slovakyalı gazetecinin cinayeti sonrası gözaltına alınan 7 şüpheli serbest

Slovakya'da 27 yaşındaki araştırmacı gazeteci Jan Kuciak ve nişanlısı Martina Kusnirova'nın cinayeti sonrası gözaltına alınan yedi kişi serbest bırakıldı.

Slovakya polisi, 48 saat süren yasal gözaltı süresinde cinayetle bağlantılarına ilişkin kanıt aradıklarını, süre bitince de şüphelilerin bırakıldığını açıkladı.

Kuciak ve nişanlısı Martina Kusnirova'nın geçen hafta sonu evlerinde vurularak öldürülmesi, ülkede geniş çaplı protestolara neden oldu. Cuma günü başkent Bratislava ve birçok diğer şehirde binlerce kişilik yürüyüşler düzenlendi.

Kuciak, Slovakya tarihinde öldürülen ilk ve tek gazeteci.

Avrupa'nın en büyük medya gruplarından biri olan Almanya merkezli Axel Springer bünyesindeki Aktuality.sk haber portalı için araştırma dosyaları hazırlayan Kuciak bir süredir inşaat sektörü ve bu sektör üzerinden vergi cennetlerine aktarılan paraların izini sürüyordu.

Kuciak'ın son zamanlarda üzerinde çalıştığı dosya, inşaat alanında ülkenin en önde gelen iki işadamı Ladislav Basternek ve Marian Kocner'in yürüttüğü büyük projelere odaklanıyordu.