Slovenya Başbakanı istifa etti

Başbakan Cerar karar üzerine istifasını açıkladı.Slovenya Başbakanı Miro Cerar, Anayasa Mahkemesi'nin bir milyar euroluk demiryolu projesinin kabul edildiği referandumu iptal etmesinin ardından istifa ettiğini açıkladı. Cerar, istifa ederken koalisyon ortaklarının önünü tıkamasından ve sendikaların baskısından yakındı.

Anayasa Mahkemesi, iptal kararında hükümetin projenin kabul edilmesi amacıyla "devletin parasını referandumda evet oylarını artırmak için kullandığına ve bu nedenle de tarafsızlığını yitirdiğine" hükmetti.

Cerar da geçen Eylül'de referandumda onaylanan ve hükümetin bugüne kadarki en büyük yatırımının iptal edilmesiyle ilgili "Demiryolu projesi, Slovenya'nın gelişmesini engellemek isteyenlerden bir darbe daha aldı. Böyle hikayelerin bir parçası olmak istemiyorum" dedi.

Cerar'ın istifasını açıkladığı gün öğretmenler ücretlerinin artırılması talebiyle başlattıkları grevin ikinci günündeydi. Ülkede diğer sektörlerden kamu çalışanları bir süredir ücret zammı için sesini yükseltiyordu.