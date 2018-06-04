Slovenya seçimini göçmen karşıtı parti kazandı

Ancak partinin aldığı oy oranı tek başına hükümet kurmasına yetmiyor.Slovenya'daki genel seçimlerde muhafazakâr Janez Jansa liderliğindeki Slovenya Demokrat Partisi (SDS) yüzde 24,4'lük oy oranıyla birinci parti oldu. SDS'yi eski komedyen Marjan Sarec'in düzen karşıtı partisi izledi. Marjan Sarec'in Listesi (LMS) adlı parti, yüzde 12,6 oranında oy aldı. Başbakan Miro Cerar'ın sol eğilimli Modern Merkez Partisi'nin oy oranı yüzde 9,8'de kaldı. Toplam dokuz siyasi parti Slovenya meclisine girmeyi başardı.

1,7 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu Slovenya'da oylamaya katılma oranı yüzde 51,5 oldu.

Bu sonuçlar Avrupa Birliği'nin küçük ülkelerinden Slovenya'da hükümet kurmanın son derece zor olacağına işaret ediyor. Meclis aritmetiğine göre sol veya sağ koalisyon kurulması mümkün. SDS'nin hükümeti kurabilmesi için en az iki partiyle anlaşması gerekiyor. Ancak 2013 yılında yolsuzluk skandalına karıştığı için başbakanlığı kaybeden SDS lideri Jansa'nın siyasi bakımdan izole edilmiş olması koalisyon ortağı bulmakta zorlanacağını gösteriyor. Slovenya Devlet Başkanı Borut Pahor hükümet kurma çalışmalarının sonbahara kadar sürebileceğini söyledi.