SnapChat ve Twitter Dünya Kupası İçin Kolları Sıvadı

Fox Sports, FIFA Dünya Kupası sırasında canlı yayınlanacak bir program için Twitter ile karşılaşmalar sırasındaki gelişmeleri vermek üzere Snapchat ile anlaştı.

Fox Sports tarafından yapılacak program, her maç günü, Moskova'da Kızıl Meydan'dan yayınlanacak. Programda ön gösterimler, özetler, neredeyse gerçek zamanlı maç görüntüleri yer alacak.

14 Haziran ila 15 Temmuz arasındaki futbol kupası sırasında yapılacak program Amerika'da izlenebilecek; ayrıca @FOXSports ve @FOXSoccer Twitter hesaplarından takip edilebilecek.

Fox Sports ayrıca içeriğin dergi benzeri yayınını "Publisher Story” olarak Snapchat üzerinden yapacak.

Snapchat, FIFA World Cup "Our Stories" bölümünde gollerin videolarına ve Fox Sports tarafından sağlanan diğer önemli anların içeriğine yer verecek. Canlı yayınlar geçen yıldan itibaren yeni kullanıcı çekmeye çalışan Twitter'ın en yoğunlaştığı alan oldu.

Şirket son olarak Amerikan Ulusal Futbol Ligi ile oyun öncesi canlı yayın ve 30 dakikalık program için birkaç yıllık bir anlaşma yaptı.

Snapchat de benzer bir ortaklığa gitmiş ve Discovery şirketine ait Eurosport kanalıyla anlaşmıştı. Anlaşmaya göre Snapchat, bu yıl yapılacak Kış Olimpiyatları'nın içeriğini Snapchat'ın "Stories” bölümünün parçası olarak verecek.