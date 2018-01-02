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Snowden: ABD ciddiyse Google’a bir telefonla İranlı göstericilere destek olabilir

DÜNYA HABERLERİ | 02.01.2018 17:36 | Son Güncelleme 7 saat önce

Hilal Sarı / İstanbul, 2 Ocak (DHA) – Eski bir ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) ve Ulusal Güvenlik Dairesi (NSA) çalışanı olan Edward Snowden İran'daki gösterileri uzaktan söylemleriyle destekleyen ABD'li politikacılara, "Eğer ciddiyseniz Google'a bir telefon açıp göstericilere gerçekten destek olabilirsiniz” çağrısı yaptı.

Snowden Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Birçok ABD'li politikacı İran'daki göstericilere yardım etmek istediğini söylüyor. Şayet ciddilerse Google'a edecekleri bir telefon milyonlarca göstericinin tekrar bağlantı kurmasını ve organize olmasını sağlayabilir” dedi.

İran'da göstericilerin birbirleriyle haberleşmek için yaygın olarak kullandığı mesajlaşma uygulaması Signal Google AppEngine adlı bir cloud platformu kullanıyor ve Google ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımlar kapsamında bu hizmeti İran vatandaşlarına sağlamıyor. (Fotoğraflı)

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