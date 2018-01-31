HABER

Soçi kongresi Erdoğan ve Putin'i memnun etti

31.01.2018 19:44 | Son Güncelleme

Erdoğan ve Putin, Soçi’deki Suriye kongresi ve Afrin operasyonu hakkında görüş alışverişinde bulundu.

İki lider Soçi‘de yaşanan bazı sorunlara rağmen, elde edilen neticenin önemli bir kazanım olduğuna dikkat çekti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin bugün telefonda görüşerek Soçi'de düzenlenen Suriye Ulusal Diyalog Kongresi ile Afrin ve civarında devam eden "Zeytin Dalı Harekâtı” hakkında istişarede bulundu.

Anadolu Ajansı'nın cumhurbaşkanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberine göre liderler, Suriye'de yedi yıldır devam eden iç savaşı bitirmek için tarafların toplandığı Soçi'deki kongrede yaşanan bazı sorunlara rağmen özellikle anayasa komisyonu kurulması konusunda atılan adımın önemine dikkat çekti.

İki lider Suriye'de yeni bir anayasanın oluşturulması yönünde atılan bu adımın Astana'nın yanı sıra Cenevre süreci ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2254 Sayılı Kararı açısından da bir katma değer niteliği taşıdığını vurguladı. Aralık 2015 tarihli karar, Suriye'de sivil kayıpları önlemeyi, çatışmaları sonlandırmayı ve savaşın taraflarını barış masasında bir araya getirmeyi hedefliyor.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarına göre, Astana süreci çerçevesinde Suriye'de oluşturulan "çatışmasızlık bölgelerinden” İdlib vilayetindeki güvenlik sorunlarına da değinen Erdoğan ve Putin, Türkiye'nin gözlem noktaları oluşturma sürecine ivme kazandırma konusunda görüş birliğine vardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ek olarak Afrin ve civarında devam eden operasyonlarla ilgili olarak Rus mevkidaşını bilgilendirdi ve iki ülkenin ortak yürüttüğü Akkuyu Nükleer Santrali ve Karadeniz'den geçecek Türk Akımı doğalgaz boru hattıyla ilgili projeleri konuştu.

Kremlin'in notları

Moskova yönetimi de görüşmeyle ilgili yazılı bir açıklama yaparak tarafların Soçi'deki zirve konusunda "tatmin” olduklarını belirtti.

Kremlin'in açıklamasında "Devlet başkanları, Soçi'de 30 Ocak'ta gerçekleştirilen Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'nde alınan sonuçlarla ilgili tatmin olduklarını ifade etti” denildi ve "Anlaşmaların önemine vurgu yapıldı” ifadesi yer aldı.

Rusya ayrıca Suriye'deki "çatışmasızlık bölgelerinde daha fazla işbirliği” konusunda tarafların ortak çaba göstereceklerini belirtti.

Ortak çabalar

Türkiye'nin bir Rus savaş uçağını Suriye sınırında hava sahası ihlali yaptığı gerekçesiyle Kasım 2015'te düşürmesi ile bozulan ilişkiler aradan geçen sürede tarafların attığı adımlarla kademeli olarak düzelmeye başladı.

Suriye'deki iç savaşın bitirilmesi konusunda İran'la birlikte BM çerçevesine paralel bir çaba gösteren Türkiye ve Rusya, bu konuda Astana sürecini başlattı ve bugüne kadar 350 binden fazla insanın hayatını kaybettiği ülkede çatışmaları sonlandırmak için güvenli bölgeler oluşturma konusunda adımlar attı.

DW/dpa/AFP,ÇÖ/CÖ

@ Deutsche Welle Türkçe

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hadid kardeşlerin çıplak fotoğrafına tepki: Rahatsız edici!

Hadid kardeşlerin çıplak fotoğrafına tepki: Rahatsız edici!

Acun Ilıcalı'dan kızına doğum günü sürprizi! Yok böyle hediye

Acun Ilıcalı'dan kızına doğum günü sürprizi! Yok böyle hediye

Suriye'de flaş iddia! İsrail de mi savaşa dahil oluyor?

Suriye'de flaş iddia! İsrail de mi savaşa dahil oluyor?

Diva Bülent Ersoy: Servetimi Mehmetçik’e bağışladım

Diva Bülent Ersoy: Servetimi Mehmetçik’e bağışladım

Pelin Akil takipçisini ifşa etti: Delirmiş!

Pelin Akil takipçisini ifşa etti: Delirmiş!

Geceye damga vuran fotoğraf! Deniz Çakır...

Geceye damga vuran fotoğraf! Deniz Çakır...

İlginizi Çekebilir

Suriye'de flaş iddia! İsrail de mi savaşa dahil oluyor?

Suriye'de flaş iddia! İsrail de mi savaşa dahil oluyor?

Son dakika İdlib'de askeri konvoya bombalı saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

Son dakika İdlib'de askeri konvoya bombalı saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

Afrin'de Mehmetçik teröristleri dünyaya böyle rezil etti

Afrin'de Mehmetçik teröristleri dünyaya böyle rezil etti

Trende uyuyakaldı! Uyandığında peçetenin içindeki parayı görünce...

Trende uyuyakaldı! Uyandığında peçetenin içindeki parayı görünce...

Karadeniz'de tehlikeli yakınlaşma!

Karadeniz'de tehlikeli yakınlaşma!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
PKK yandaşları tren istasyonunu işgal etti

PKK yandaşları tren istasyonunu işgal etti

Lotoyu kazanınca doktora gitti, korkunç gerçeği öğrendi

Lotoyu kazanınca doktora gitti, korkunç gerçeği öğrendi

ABD'de son dakika gelişmesi! Vekilleri taşıyan tren kaza yaptı

ABD'de son dakika gelişmesi! Vekilleri taşıyan tren kaza yaptı

Son dakika ABD, Hamas Lideri Haniye'yi terör listesine aldı

Son dakika ABD, Hamas Lideri Haniye'yi terör listesine aldı

Suriye'de flaş iddia! İsrail de mi savaşa dahil oluyor?

Suriye'de flaş iddia! İsrail de mi savaşa dahil oluyor?

Afrin'deki YPG'li teröristler böyle yakalandı!

Afrin'deki YPG'li teröristler böyle yakalandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.