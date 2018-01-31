Soçi kongresi Erdoğan ve Putin'i memnun etti

İki lider Soçi‘de yaşanan bazı sorunlara rağmen, elde edilen neticenin önemli bir kazanım olduğuna dikkat çekti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin bugün telefonda görüşerek Soçi'de düzenlenen Suriye Ulusal Diyalog Kongresi ile Afrin ve civarında devam eden "Zeytin Dalı Harekâtı” hakkında istişarede bulundu.

Anadolu Ajansı'nın cumhurbaşkanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberine göre liderler, Suriye'de yedi yıldır devam eden iç savaşı bitirmek için tarafların toplandığı Soçi'deki kongrede yaşanan bazı sorunlara rağmen özellikle anayasa komisyonu kurulması konusunda atılan adımın önemine dikkat çekti.

İki lider Suriye'de yeni bir anayasanın oluşturulması yönünde atılan bu adımın Astana'nın yanı sıra Cenevre süreci ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2254 Sayılı Kararı açısından da bir katma değer niteliği taşıdığını vurguladı. Aralık 2015 tarihli karar, Suriye'de sivil kayıpları önlemeyi, çatışmaları sonlandırmayı ve savaşın taraflarını barış masasında bir araya getirmeyi hedefliyor.