HABER

Soçi kongresine katılacaklar belli oldu! İşte o liste

DÜNYA HABERLERİ | 23.01.2018 22:43 | Son Güncelleme 3 saat önce

Rusya Devlet Başkanlığı Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, Rusya, İran ve Türkiye adına Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ne katılması planlananlara davet gönderdi. Davet mektubunda "BM temsilcileri ve Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri olarak İngiltere, Çin, ABD ve Fransa'nın yanı sıra, Mısır, Ürdün, Irak, Kazakistan, Lübnan ve Suudi Arabistan'ın da konferansa davet edildiği" ifade edildi.

Soçi kongresine katılacaklar belli oldu! İşte o liste

Rusya Devlet Başkanlığı Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, Rusya, İran ve Türkiye adına Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ne katılması planlananlara davet gönderdi.

Sputnik'in haberine göre mektupta, "Rusya, İran ve Türkiye adına sizi, bu ülkelerin liderleri Vladimir Putin, Hasan Ruhani ve Recep Tayyip Erdoğan'ın 22 Kasım 2017 tarihli teklifi üzerine 29-30 Ocak'ta Soçi'de düzenlenecek olan Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ne katılmaya davet ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Mektupta, Soçi konferansının geniş bir yelpazedeki Suriyeli taraflar arasında diyalog oluşmasına destek olmayı ve yeni bir Suriye için toplumun tüm tabakaları açısından uygun şartları oluşturarak toprak bütünlüğünü, ülkenin bağımsızlığını korumayı amaçladığı belirtildi.

Kongrenin, Suriye'deki politik çözüme ivme kazandırmayı amaçladığının ve Cenevre görüşmeleri kapsamındaki uygulamalara geçişe yardımcı olmasının umulduğunun altı çizildi.

Suriye Ulusal Diyalog Kongresi davet mektubu

Mektupta, "BM temsilcileri ve Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri olarak İngiltere, Çin, ABD ve Fransa'nın yanı sıra, Mısır, Ürdün, Irak, Kazakistan, Lübnan ve Suudi Arabistan'ın da konferansa davet edildiği" ifade edildi.

Soçi görüşmelerinin organizatörleri, tüm ulaşım ve konaklama sorunlarının Rusya tarafından karşılanacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüşecek
Dışişleri'nden flaş Afrin açıklaması: Rusya'ya taahhüt verilmedi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Rusya Türkiye liste İRAN Soçi

En Çok Okunan Haberler

Ali Sunal ikinci kez evleniyor

Ali Sunal ikinci kez evleniyor

Kedicik canlı yayında Ece Erken'e geçmişini hatırlatınca ortam gerildi

Kedicik canlı yayında Ece Erken'e geçmişini hatırlatınca ortam gerildi

ABD'den flaş açıklama: PYD/YPG Afrin'e ilerlerse desteğimizi keseriz

ABD'den flaş açıklama: PYD/YPG Afrin'e ilerlerse desteğimizi keseriz

Afrin operasyonunda kahreden şehit haberi!

Afrin operasyonunda kahreden şehit haberi!

Çelik 27 yıl sonra itiraf etti: Konserime gelen kıza...

Çelik 27 yıl sonra itiraf etti: Konserime gelen kıza...

Evliliği bir saat süren damat adayının anlattıkları Müge Anlı'yı krize soktu

Evliliği bir saat süren damat adayının anlattıkları Müge Anlı'yı krize soktu

Okuyucu Yorumları 1 yorum
tiyatro başka bir şey değil
Diğer Haberler
ABD: Rusya başaramayacak olsa da Türkiye’yle aramızı açmaya çalışıyor

ABD: Rusya başaramayacak olsa da Türkiye’yle aramızı açmaya çalışıyor

ABD'den flaş açıklama: PYD/YPG Afrin'e ilerlerse desteğimizi keseriz

ABD'den flaş açıklama: PYD/YPG Afrin'e ilerlerse desteğimizi keseriz

Donmuş dışkıyı meteor sanıp, eve götürdüler!

Donmuş dışkıyı meteor sanıp, eve götürdüler!

Almanya'da korkunç kaza! Uçakla helikopter çarpıştı

Almanya'da korkunç kaza! Uçakla helikopter çarpıştı

Filipinler lideri Duterte: Diktatör olmak istersem beni vurun

Filipinler lideri Duterte: Diktatör olmak istersem beni vurun

Son dakika! Kremlin'den Rusya'yı ihanetle suçlayan Kürtler hakkında açıklama

Son dakika! Kremlin'den Rusya'yı ihanetle suçlayan Kürtler hakkında açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.