Soçi zirvesinde son dakika gelişmesi! Sonuç bildirgesi açıklandı

Bildirgede, Suriye'nin egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygı vurgusu yapılırken "Suriye halkı kendi geleceğine seçimle karar vermeli. Etnik ve dini kökenine bakılmaksızın tüm Suriye halkı eşittir" ifadeleri kullanıldı.
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