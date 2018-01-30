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Soçi zirvesinde son dakika gelişmesi! Sonuç bildirgesi açıklandı

DÜNYA HABERLERİ | 30.01.2018 20:41 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre kritik Soçi Zirvesi'nde sonuç bildirgesi açıklandı.

Soçi zirvesinde son dakika gelişmesi! Sonuç bildirgesi açıklandı

Bildirgede, Suriye'nin egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygı vurgusu yapılırken "Suriye halkı kendi geleceğine seçimle karar vermeli. Etnik ve dini kökenine bakılmaksızın tüm Suriye halkı eşittir" ifadeleri kullanıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Suriye Son dakika soçi zirvesi

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
İyi Parti geliyor.Türkler geliyor.AKP ve CHP ikiside aynı.İkisinden de kurtulacağız.Bize Türk gerek Türk.
@muratfitil zıkkımın dibi umarım 1 oy bile alamazlar
yine aldatıldılar. yeni nesil Süslümanlar
O topraklarda başka devletin ne işi var
teröre yıllarca can veren TÜRKİYENİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ NE OLACAK...!!!Yıllarca toplanmadınız bir anda kardeş oldunuz LAHANALAR!!!
Soçi siçi
yıllardır söylüyoruz.. seçim savaşı bitirir diye... anlayan kim..
Altında abd nin de imzası olmayan bir bildirgenin hükmü yoktur. Adamlar afrin bizim bölgemiz değil rusların bölgesi menbicden çekilmiyoruz deyip kestirip attılar
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