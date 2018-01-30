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Soçi'de Suriye mesaisi başladı

30.01.2018 13:28 | Son Güncelleme

Suriye'nin geleceğinin ele alındığı Soçi'deki kongre başladı.

Suriye bayrağının ve ambleminin kullanılması muhaliflerin tepkisine neden oldu.Rusya'nın ev sahipliğinde düzenlenen Suriye'de barışı sağlamayı hedefleyen Suriye Ulusal Kongresi Soçi'de yapılıyor. Rusya, İran ve Türkiye'de heyetler Pazartesi günü bir araya gelerek ön görüşmelerde bulunmuştu.

Soçi görüşmelerinin hedefinde savaştan sonra Suriye'yi yönetecek anayasa ve siyasi geçiş aşamalarının ele alınması var.

Soçi'ye kimler katılıyor?

Birleşmiş Milletler Soçi'de Suriye Özel temsilcisi Steffan de Mistura tarafından temsil ediyor.

Suriye'deki iç savaşta yer alan silahlı muhaliflerin büyük bir kısmı görüşmelerde yer almıyor. Cenevre görüşmelerinde temsil edilen Suriye Müzakere Komisyonu görüşmelere katılmayan aktörler arasında. PYD bağlantılı Kürt gruplar da kongrede yer almayacak. Türkiye, kongre öncesi bu grupların katılımına karşı olduğunu açıklamıştı.

Toplantıyı izleyen uluslararası haber ajansları, Şam rejimi ve Devlet Başkanı Beşar Esad ile işbirliğini prensip olarak ret etmeyen ılımlı muhalefetin temsilcilerinin masada yer alacağını belirtiyor.

Soçi kongresinin organizatörleri tarafından yapılan açıklamaya göre kongreye katılan delegelerin yaklaşık yüzde 95'ini Araplar oluşturuyor. Açıklamaya göre Arapların dışında Kürtler, Ezidiler, Süryaniler, Ermeniler, Çerkezler, Çeçenler, Dağıstanlılar, Abhazlar, Türkmenler ve Dürziler de kongrede temsil edilecek.

Soçi'de bayrak krizi

Kongreye katılmak için Soçi'ye giden muhalif grupların oluşturduğu heyette yer alan Ahmed el-Burri, havalimanında Suriye bayrağını ve ambleminin asılı olmasından rahatsızlık duyarak geri dönme kararı aldıklarını açıkladı.

Ankara'dan Soçi'ye giden Ahmed el-Burri, Reuters'a yaptığı açıklamada "Türkiye'ye geri döneceğiz. Ne olursa olsun Soçi'ye gitmeyeceğiz. Suriye hükümetini temsil eden tüm bu bayrak ve amblemler kaldırılmadan kongreye katılmayacağımız da ilettik" dedi. Anadolu Ajansı, konferansa katılmayacak olan muhalifleri Türkiye'nin temsil edeceğini duyurdu.

Suriye'de 2011 yılında başlayan iç savaşta şimdiye kadar en az 400 bin kişinin öldüğü tahmin ediliyor. Savaşa diplomatik yollarla çözüm arayışları da sürüyor. BM önderliğinde Cenevre merkezli barış müzakereleri yürütülüyor. Türkiye, İran ve Rusya garantörlüğünde yürütülen Astana süreci de tarafları biraraya getirmeyi amaçlıyor. Soçi'deki kongre de Astana'daki müzakerelerin bir sonucu olarak ortaya çıkmıştı.

© Deutsche Welle Türkçe

DW,dpa,afp/AG,ÖA

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