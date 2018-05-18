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Soçi'de sürpriz Putin-Esad görüşmesi

18.05.2018 00:03 | Son Güncelleme

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Soçi’de Suriye lideri Beşar Esad ile Soçi'de bir araya geldi.

Soçi'de sürpriz Putin-Esad görüşmesi

İki liderin Rusya'daki görüşmesinde Suriye’de siyasi çözüme yönelik adımları değerlendirdiği açıklandı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Perşembe günü Soçi'de Suriyeli mevkidaşı Beşar Esad'la sürpriz bir görüşme gerçekleştirdi. TASS ajansının Kremlin'den yapılan açıklamaya dayandırdığı haberde, iki liderin Suriye'de siyasi çözüme yönelik atılacak adımlar konusunda detaylı istişarelerde bulunduğu belirtildi. Putin ve Esad'ın ülkedeki çatışmalara son verilmesine yönelik siyasi çözüm için gerekli şartların olgunlaştırılmasının önemi konusunda mutabık kaldığı duyuruldu.

Kremlin'in resmi sayfasında yayımlanan açıklamaya göre, Esad görüşmede Putin'e "Suriye'de artan istikrarın siyasi süreç için bir kapı açılmasını mümkün kıldığını” ifade etti. Açıklamada, Suriye Devlet Başkanı'nın ise, "Her zaman söyledim, yine söylüyorum: Biz her daim tüm kalbimizle terörizme karşı mücadeleye paralel yürütülmesi gereken siyasi süreci destekledik. Suriye'nin yeniden istikrara kavuşmasını istemeyen ülkeler olması nedeniyle bunun kolay olmayacağını biliyoruz. Ancak sizinle ve diğer dostlarımız ve müttefiklerimizle barış sürecinde emin adımlarla ilerleyeceğiz” şeklindeki sözlerine yer verildi.

Putin sürpriz görüşmede "Suriye ordusunun terörist gruplara karşı mücadelede elde ettiği başarının, koşulları siyasi sürecin yeniden devreye sokulması için elverişli hâle getirdiğini” ifade etti.

İki lider, en son geçen Aralık ayında Suriye'nin Lazkiye kentindeki Rus askeri üssünde bir araya gelmişti.

Merkel görüşmesinin gündemi de Suriye

Putin, Cuma günü Almanya Başbakanı Angela Merkel'le de Soçi'de bir araya gelecek. Merkel-Putin görüşmesinde de ağırlıklı olarak Suriye konusunun ele alınması bekleniyor. İki liderin Almanya-Rusya ilişkilerinin yanı sıra ABD'nin İran ile imzalanan nükleer anlaşmadan çekilmesi ve Ukrayna krizi konularını da görüşecekleri belirtiliyor.

rtr,dpa,AFP/SÖ,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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