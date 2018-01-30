Soçi'deki Suriye konferansının açılışı muhalif grupların 'bayrak' tepkisi nedeniyle gecikiyor

AFP Soçi konferansına katılan bazı Suriye hükümeti yanlısı delegeler, Beşar Esad ve Vladimir Putin'in resimlerini taşıyan rozetler takıyor.

Suriye'nin kırmızı, beyaz ve siyah olmak üzere üç renkli yatay şeritten oluşan bayrağının ortasında iki yeşil yıldız yer alıyor. Silahlı bazı muhalif gruplar ise aynı bayrağın üç yıldızlı versiyonunu kullanıyor.

Habere göre, kongrenin organizasyonunda Suriye devletinin bayrağı ve ambleminin kullanılmasına "içerlediklerini" belirten bazı muhalif delegeler, bu durumu protesto etmek için havaalanını terk etmek istemedi.

Reuters haber ajansı, resmi adı Suriye Ulusal Diyalog Kongresi olan ve Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenen toplantının, hükümete muhalif bazı grupların temsilcilerinin buraya kadar gelmelerine karşın toplantıya katılmak istemediklerini bildirdi.

Reuters, Soçi havaalanını terk etmek istemeyen heyetin Türkiye'den geldiklerini belirtti.

Kazakistan'daki görüşmelere katılan isimlerden biri de olan Ahmed El Burri, Reuters'a yaptığı açıklamada, "Türkiye'ye geri döneceğiz. Ne olursa olsun, Soçi'ye adım atmayacağız. Ruslara Suriye hükümetini temsil eden tüm bayrak ve amblemlerin sökülmesini şart koştuğumuzu bildirdik" dedi.

REUTERS: MUHALEFETİ TÜRKİYE TEMSİL EDECEK

Suriye muhalefetine yakınlığıyla bilinen gazeteci Muhammed Adnan, havaalanında yaklaşık 70 kadar kişinin olduğunu ve kendilerini Ankara'ya götürecek uçağı beklediklerini duyurdu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'nda Artem Kozhin, TASS haber ajansına yaptığı açıklamada, "Türkiye'den gelen silahlı bir muhalif grubun katılım için bazı ek şartlar ortaya sunmasından dolayı bazı sıkıntılar yaşanıyor" dedi.

Kozhin, sorunun çözümü için Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun iki kez telefonda görüştüğünü de aktardı.

AFP'ye konuşan silahlı muhalif örgütten bir temsilci, Rusya'nın itiraz edilen sembol ve bayrakları değiştirme ya da kaldırmayı kabul ettiğini söyledi.