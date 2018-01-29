Soçi'deki Suriye kongresi başlıyor

Kongrede Türkiye'yi müsteşar Sedat Önal temsil edecek.Rusya'nın Soçi'de düzenlediği Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ne Suriye hükümetini temsil eden ve Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a muhalif olan gruplardan katılım bekleniyor.

Toplantıya Türkiye ve İran'ın da temsilci göndermesi bekleniyor. Anadolu Ajansı'nın haberine göre Türkiye'yi Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sedat Önal temsil ediyor. BM'den yapılan açıklamada Suriye Özel Temsilcisi Steffan de Mistura'nın Soçi zirvesine katılacağı bildirildi.

Ancak kongreye katılmayacağını açıklayan çok sayıda grup da var. Suriyeli muhaliflerin oluşturduğu Suriye Müzakere Komisyonu konferansa katılmama kararı alan aktörler arasında. YPG ile bağlantılı Kürt gruplar da kongrede yer almayacaklarını açıklamıştı.

Öte yandan Rus hükümeti muhalif gruplardan bazılarının katılmamasının, kongrenin önünde önemli bir engel teşkil etmeyeceğini söyledi.

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov bugün telekonferans ile gazetecilere yaptığı açıklamada "Suriye'de devam etmekte olan sürecin bazı temsilcilerinin katılmaması, bu kongrenin ilerlemesini aksatmaz ve kongreyi ciddi olarak sabote etmez" dedi.