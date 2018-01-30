Soçi'den anayasa komisyonu kararı çıktı

Sonuç bildirisinde, Suriye'nin toprak bütünlüğüne vurgu yapıldı.Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenen ve Suriye'de barışı sağlamayı hedefleyen Suriye Ulusal Diyalog Kongresi sona erdi. Rusya'nın ev sahipliğinde Türkiye ve İran'ın desteğiyle düzenlenen toplantının sonunda açıklanan sonuç bildirisinde, Suriye'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne vurgu yapılarak hükümetin nasıl şekilleneceğine sadece Suriye halkının karar vereceğinin altı çizildi.

Bunun yanı sıra katılımcıların, yaklaşık yedi yıldır devam eden iç savaşın ardından Suriye'deki krizi sonlandıracak "temel ilkelerde” de uzlaştığı belirtildi. Bu kapsamda seçimlerin yapılacağı demokratik bir yol izlenmesini öngören sonuç bildirisinde, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın adının geçmemesi dikkat çekti.

Bildiride ayrıca din ve etnik köken göz önünde bulundurulmaksızın bütün Suriyelilerin eşit olduğu vurgulandı.

Anayasa reformu için çalışacak komisyon

Katılımcıların verdiği bilgilere göre, toplantıda Suriye'deki anayasa değişiklikleri üzerinde çalışmalar yapacak 150 kişilik bir komisyonun kurulması konusunda görüş birliğine varıldı.