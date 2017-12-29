Softbank Uber’in yüzde 15’ini 8 milyar dolara alacak

Hilal Sarı / İstanbul, 29 Aralık (DHA) – Japonya'nın telekomünikasyon devi Softbank araç çağırma uygulaması Uber'in yüzde 15 hissesini 8 milyar dolara alarak dünya genelinde ulaşım şirketlerine yaptığı yatırımları sürdürüyor.

Uber, Softbank liderdiğinde bir konsorsiyumun San Francisco merkezli araç çağırma uygulaması şirketinin yüzde 15'ini en az 8 milyar dolar yatırımla alacağını duyurdu.

Grubun şirketin ilk yatırımcılarının hisselerinin çoğunu alacağı anlaşmayla Uber'in değerini yaklaşık 48 milyar dolara yükselecek. Uber bu yatırımın şirketin büyümesini ve teknoloji yatırımlarını ateşleyeceğini söyledi. Anlaşma sürecinin 2018'in başlarında tamamlanması bekleniyor.

Uber tarafından yapılan açıklamada "Satınalım yapanlarla teknoloji yatırımlarımızı desteklemesini, büyümemizi ateşlemesini ve kurumsal yönetimimizi güçlendirmesini beklediğimiz anlaşmayı sonuçlandırmak için yakın işbirliği içinde çalışmayı heyecanla bekliyoruz” denildi.

Anlaşma kapsamında Uber'in yönetim kurulunun 11'den 17 direktöre yükseleceği, Softbank yatırımcı grubunun da yönetimde birkaç koltuk sahibi olacağı belirtildi.

Anlaşmayı destekleyen Uber'in yeni CEO'su Dara Khosrowshahi şirketin hisselerini 2019'da halka açmayı umduklarını söylemişti.

Anlaşma şirketin bir cinsel taciz skandalıyla mücadele ettiği, denetleme otoriteleri tarafından soruşturma altına alındığı ve çalıntı teknoloji iddiasıyla dava edildiği zor bir yılın ardından gerçekleşiyor.

Dragoneer Investment Group ve Çinli Tencent Holding'in konsorsiyumda yer alan şirketler olduğu dile getiriliyor.