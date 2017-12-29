HABER

Softbank Uber’in yüzde 15’ini 8 milyar dolara alacak

DÜNYA HABERLERİ | 29.12.2017 10:06 | Son Güncelleme 2 saat önce

Hilal Sarı / İstanbul, 29 Aralık (DHA) – Japonya'nın telekomünikasyon devi Softbank araç çağırma uygulaması Uber'in yüzde 15 hissesini 8 milyar dolara alarak dünya genelinde ulaşım şirketlerine yaptığı yatırımları sürdürüyor.

Uber, Softbank liderdiğinde bir konsorsiyumun San Francisco merkezli araç çağırma uygulaması şirketinin yüzde 15'ini en az 8 milyar dolar yatırımla alacağını duyurdu.

Grubun şirketin ilk yatırımcılarının hisselerinin çoğunu alacağı anlaşmayla Uber'in değerini yaklaşık 48 milyar dolara yükselecek. Uber bu yatırımın şirketin büyümesini ve teknoloji yatırımlarını ateşleyeceğini söyledi. Anlaşma sürecinin 2018'in başlarında tamamlanması bekleniyor.

Uber tarafından yapılan açıklamada "Satınalım yapanlarla teknoloji yatırımlarımızı desteklemesini, büyümemizi ateşlemesini ve kurumsal yönetimimizi güçlendirmesini beklediğimiz anlaşmayı sonuçlandırmak için yakın işbirliği içinde çalışmayı heyecanla bekliyoruz” denildi.

Anlaşma kapsamında Uber'in yönetim kurulunun 11'den 17 direktöre yükseleceği, Softbank yatırımcı grubunun da yönetimde birkaç koltuk sahibi olacağı belirtildi.

Anlaşmayı destekleyen Uber'in yeni CEO'su Dara Khosrowshahi şirketin hisselerini 2019'da halka açmayı umduklarını söylemişti.

Anlaşma şirketin bir cinsel taciz skandalıyla mücadele ettiği, denetleme otoriteleri tarafından soruşturma altına alındığı ve çalıntı teknoloji iddiasıyla dava edildiği zor bir yılın ardından gerçekleşiyor.

Dragoneer Investment Group ve Çinli Tencent Holding'in konsorsiyumda yer alan şirketler olduğu dile getiriliyor.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hülya Avşar: Gençliğinde yapsın ben izin veriyorum

Hülya Avşar: Gençliğinde yapsın ben izin veriyorum

New York Times: Erdoğan yıl boyu Avrupa'ya fırça attı, şimdi iyiyi oynuyor

New York Times: Erdoğan yıl boyu Avrupa'ya fırça attı, şimdi iyiyi oynuyor

Son dakika: Ankara'da kaza! Ölü ve yaralılar var

Son dakika: Ankara'da kaza! Ölü ve yaralılar var

Nöbet kulübesinde iğrenç taciz: 'Asker abi bunu bana niçin yaptı'

Nöbet kulübesinde iğrenç taciz: 'Asker abi bunu bana niçin yaptı'

Türkiye'nin en güvenilir 30 ismi açıklandı

Türkiye'nin en güvenilir 30 ismi açıklandı

En üst düzey itiraf! Kahraman ilan edilmişti...

En üst düzey itiraf! Kahraman ilan edilmişti...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Tahran'da İslami kıyafet kurallarına uymayan kadınlar artık gözaltına alınmayacak, eğitime gönderilecek

Tahran'da İslami kıyafet kurallarına uymayan kadınlar artık gözaltına alınmayacak, eğitime gönderilecek

Reuters'tan son dakika açıklama: Türkiye ABD'den öldürücü füze alıyor

Reuters'tan son dakika açıklama: Türkiye ABD'den öldürücü füze alıyor

Suudi Arabistan'dan Mekke atılımı! Hacı rakamı hakkında flaş gelişme!

Suudi Arabistan'dan Mekke atılımı! Hacı rakamı hakkında flaş gelişme!

New York'ta facia! Yanan bina 12 kişiye mezar oldu

New York'ta facia! Yanan bina 12 kişiye mezar oldu

New York'ta facia! Yanan bina 12 kişiye mezar oldu

New York'ta facia! Yanan bina 12 kişiye mezar oldu

15 yıl boyunca kilitli tutulduğu odada ölü bulundu!

15 yıl boyunca kilitli tutulduğu odada ölü bulundu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.