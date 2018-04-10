'Soğuk Savaş zihniyeti çağdışı' diyen Çin, ABD'yi Dünya Ticaret Örgütü'ne şikayet etti

Çin, çelik ve alüminyum ithalatındaki gümrük vergilerini artıran ABD'yi, Dünya Ticaret Örgütü'ne şikayet etti.

Pekin yönetimi kararına gerekçe olarak, ABD'nin attığı adımın örgüt kurallarına aykırı olmasını gösterdi.

Çin Devlet Başkanı Şi Jinping de "Asya'nın Davosu" olarak bilinen Asya İçin Boao Forumu'nda yaptığı konuşmada, "Günümüz dünyasında barış ve işbirliği eğilimi öne çıkarken, Soğuk Savaş zihniyeti ve kazananı olmayan oyunlar çağdışı kalıyor" dedi.

Şi Jinping konuşmasında, Çin ekonomisinin bir kısmını daha dışa açma sözü verdi.

Çin lideri, otomobillere yönelik gümrük vergilerini azaltmayı ve yabancı yatırımcıların Çin'e yatırım yapması için gereken şartları kolaylaştırmayı vadetti.

Ancak Şi bu vaatleri için herhangi bir tarih vermedi.

'Kazananı olmayan oyun'

Çin lideri konuşmasında, ABD ile aralarında karşılıklı gümrük vergilerinin artırılmasından bahsetmese de, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Önce Amerika" söylemini eleştirdi.

Çinli ve uluslararası yatırımcılardan oluşan dinleyicilere hitaben "İnsanlık açılmak ve kapanmak, ilerlemek ve gerilemek arasında tercih yapmak zorunda" diyen Şi, sözlerini şöyle sürdürdü: